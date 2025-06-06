Paşinyan'dan Azerbaycan'a Kurban Bayramı Tebriği

Paşinyan'dan Azerbaycan'a Kurban Bayramı Tebriği
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik ederek barış ve refah dileğinde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi umudunu vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki buzlar çözülüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Başbakan Paşinyan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan halkının Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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