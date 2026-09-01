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Paşinyan: Azerbaycan ve Türkiye ile ilişki kuruyoruz

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ŞİÖ toplantısında Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası ilişkiler kurma yolunda ilerlediklerini, TRIPP projesinin uygulanacağını ve çok kutuplu dış politika izlediklerini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) genişletilmiş liderler formatındaki toplantıda, Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası ilişkiler kurmaya doğru ilerlediklerini, devletlerarası iletişimi kurmak için çalıştıklarını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen ŞİÖ'nün genişletilmiş liderler formatındaki toplantıda hitapta bulundu. Başbakan Paşinyan, "Uluslararası toplumda dünyanın çok kutuplu olması gerektiği ve bunun istikrar ve barışı sağlamanın dengesi veya az çok güvenilir yolu olduğu konusunda geniş bir anlayış var. Ermenistan gibi küçük bir ülke çok kutuplu bir dünyanın kurulmasına nasıl katkıda bulunabilir? Esasen dengeli ve dengeleyici bir dış politika olarak adlandırdığımız çok kutuplu bir dış politika izleyerek. Bu politikanın özü şöyledir: Herhangi bir jeopolitik kutbun çekim gücü bağımsızlığımızı zedeleyebilecek kadar güçlendiğinde, egemenlik ve bağımsızlığa giden zorlu yolda dengemizi korumak için bu duruma yeterli çekim gücüne sahip başka bir kutupla ilişkilerimizi harekete geçiririz" ifadelerini kullandı. Paşinyan bu politikanın temel amacının, egemenliği ve bağımsızlığı korumak ve güçlendirmek olduğunu belirtti. Paşinyan, "Bu stratejileri geliştirirken, çatışma şartlarında yaşarken bağımsızlık ve egemenliğe sahip olmanın imkansız olduğu ve bu anlamda çok kutupluluğun her şeyden önce yaşanılan bölgede ifade edilmesi gerektiği sonucuna vardık. Bu nedenle komşu İran ve Gürcistan ile dostane ilişkilerimizi derinleştirirken, diğer iki komşumuz Azerbaycan ve Türkiye ile de devletlerarası ilişkiler kurmaya doğru ilerliyoruz ve bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği ve kendisinin de katılmıyla geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta Ermenistan ve Azerbaycan arasında kurulan barış sayesinde daha somut hale geliyor" şeklinde konuştu. Paşinyan, Ermenistan'ın şu anda Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası iletişimi kurmak için çalıştığını, bu kapsamda TRIPP projesinin uygulanmasının da yer aldığını ve sahadaki pratik çalışmaların önümüzdeki aylarda başlayacağını sözlerine ekledi. Paşinyani "Bu proje, sadece doğudan batıya, yani Hazar Denizi'nden Akdeniz'e değil, aynı zamanda güneyden kuzeye, Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayarak yeni ulaşım imkanları oluşturacaktır. Böylece bölgedeki tüm ülkeler projenin uygulanmasından faydalanacaktır" dedi.

Paşinyan, çok kutuplu bir politika kapsamında Ermenistan'ın son yıllarda Gürcistan, Çin, Kazakistan, ABD, Fransa, Hollanda, Almanya, Lüksemburg, İngiltere, Bulgaristan, Hırvatistan, Litvanya ve Avrupa Birliği ile stratejik ilişkiler kurduğunu hatırlattı. Paşinyan, Ermenistan'ın Hindistan ve İran ile ilişkilerinin fiilen stratejik nitelikte olduğunu ve bu ilişkilerin belgelerle resmileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Paşinyan, "Ermenistan, çok kutuplu bir dünya vizyonunu paylaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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