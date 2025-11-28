Haberler

Papa 14. Leo'ya Bursa'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri Hediye Edildi

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü töreninde, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri ile bir minyatür hediye aldı. Hediye edilen ürünler arasında Gemlik zeytini, kestane şekeri ve Bursa Gürsu deveci armudu yer aldı.

Bursa'nın İznik ilçesine gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri zeytin ve zeytinyağı, kestane, kestane şekeri ile armut armağan edildi.

Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katılan Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette Bursa ile özdeşleşmiş ürünler hediye verildi.

Papa 14. Leo'ya hediye edilen zeytin sepetinde, Gemlik ve İznik yöresinden zeytin ve zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik zeytini, ?yeşil domat zeytin, ?yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve ?yeşil çizik zeytin yer aldı. Kestane sepetinde de dünya çapında meşhur olan AB coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi bulunurken, coğrafi işaretli Bursa Gürsu deveci armudundan oluşan bir sepet de sunuldu.

Vatikan Devlet Başkanı'na, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren, Bursa ipeğinden yapılmış Nusret Çolpan çizimi bir minyatür de takdim edildi.

Minyatüre ise hayran kaldığı bildirilen Papa 14. Leo'ya, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve Bursa'yla ilgili bir sunum da yapıldı.

Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa'nın, Bursa halkına teşekkür ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Politika
