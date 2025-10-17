Haberler

Pakistan ve Afganistan Arasında Ateşkes Görüşmeleri Uzatıldı

Pakistan ve Afganistan arasında devam eden sınır çatışmalarına ilişkin Katar'ın Doha şehrinde yapılacak olan görüşmelerin sonunda, 15 Ekim'de varılan geçici ateşkes kararının uzatıldığı açıklandı. Diplomatik kaynaklar, Taliban hükümetinin isteği doğrultusunda ateşkesin süresinin uzatıldığını ve üst düzey görüşmelerin beklendiğini belirtti.

Pakistan ile Afganistan arasında devam eden sınır çatışmalarına yönelik Katar'ın başkenti Doha'da görüşme gerçekleştirilmesi beklenirken, taraflar arasında 15 Ekim'de varılan geçici ateşkes kararının görüşmenin sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik diplomasi trafiği devam ediyor. Pakistanlı üst düzey yetkili tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, söz konusu görüşme kapsamında iki ülke arasında 15 Ekim tarihinde varılan 48 saatlik geçici ateşkes kararının, Doha'daki görüşmelerin bitişine kadar uzatıldığını bildirdi. Kaynakların açıklamasında, "Afganistan'daki Taliban hükümetinin isteği doğrultusunda ateşkesin süresi uzatıldı. Taraflar arasında üst düzey görüşmelerin başlaması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Adını açıklamayan kaynaklar ayrıca, Pakistan heyetinin Doha'ya vardığını açıkladı.

Pakistan: "Pakistan, Afganistan ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri önemsemektedir"

Ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından gün içinde yapılan açıklamada, tarafların aralarındaki "karmaşık ama çözülebilir" sınır sorununa yönelik çözüm bulma konusunda samimi çabalar yürüttüğü bildirildi. Haftalık basın toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shafqat Ali Khan, 48 saatlik ateşkes süresince tarafların "yapıcı diyalogla bu sorunu çözmek için samimi çaba" gösterdiğini vurguladı. Khan, "Pakistan, diyalog ve diplomasiyi, ayrıca Afganistan ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri son derece önemsemektedir. Aynı zamanda, Pakistan hükümeti durumu yakından takip etmeye devam ederek, topraklarını ve halkının güvenliğini sağlamak için bütün tedbirleri almaya hazır bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
