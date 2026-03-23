Pakistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Pakistan Büyükelçiliği tarafından 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla program düzenlendi. Program, bayrak çekme töreni ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende elçilik personelinden Saeed Anwar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in Milli Gün mesajları diplomatlar tarafından okundu.

Programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Pakistan'ın kuruluş sürecine ve verilen mücadelelere değinerek, ülkenin zorluklara rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı. Son zamanlarda küresel ölçekte önemli sınamalar yaşandığını belirten Junaid, bu süreçte daha fazla çalışmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun gücüne de işaret eden Junaid, birlik ve kararlılık mesajı verdi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'nin mesajı ise şöyle:

"Pakistan Günü münasebetiyle tüm Pakistan milletine en içten dileklerimi ve dualarımı iletiyorum. Tam da bugün, 1940 yılında, alt kıtanın Müslümanları Pakistan Kararı'nı kabul ederek, İslami prensiplere uygun şekilde özgürce yaşayabilecekleri ayrı bir vatan kurulması fikrini ortaya koymuşlardır. Bugün, Pakistan'ın kurulmasına giden yolda mücadele eden ve fedakarlıklar gösteren büyüklerimizi saygıyla anıyoruz. Pakistan Günü bize, milli kararlılığı gerçeğe dönüştürmede birlik ve dayanışmanın en önemli unsurlar olduğunu hatırlatmaktadır. Pakistan'ın 1947'de kurulması sırasında pek çok zorlukla karşı karşıya kaldık. Tarih göstermektedir ki karşılıklı iş birliği, sıkı çalışma ve yetkinlik sayesinde bu zorlukların üstesinden geldik ve her alanda kayda değer başarılar elde ettik. Devlet kurumlarımızı kurduk, savunma kapasitemizi aşılmaz hale getirdik, nükleer caydırıcılık kazandık, terörizme karşı uzun ve başarılı bir gayri nizami mücadele yürüttük ve ulusal felaketler sırasında fedakarlık ve dayanışmanın parlak örneklerini sergiledik. Pakistan Günü vesilesiyle hukukun üstünlüğünü sağlamayı, demokratik kurumları güçlendirmeyi, eşitsizliği azaltmayı, kadınları güçlendirmeyi, siyasi ve ekonomik istikrarı teşvik etmeyi ve terörizm ile aşırılığın belasını ortadan kaldırmayı kararlılıkla hedeflemeliyiz. Geçmişte hedeflerimize ulaştık ve inanıyorum ki bugün karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden gelme kapasitesine tamamen sahibiz; birlik, iman ve disiplin, Pakistan'ı daha da güçlü ve müreffeh kılmamızda bize yol gösterecek temel ilkelerdir. Ulusal kahramanlarımızı ve Pakistan'ın kurulması ve istikrarı için fedakarlık yapan, vatanın güvenliği, istikrarı ve refahı uğruna hayatlarını adayan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla analım. Yüce Allah koruyucumuz ve destekçimiz olsun. Amin. Pakistan çok yaşa."

Tören, Pakistan'ın sürekli ilerlemesi, güvenliği ve refahı için edilen dualarla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı