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Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü
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Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede üst düzey yetkililer de hazır bulundu. Ayrıca, Türkiye ile ortak savunma anlaşması imzalanması beklenen üçlü zirve yapılacak.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Suudi Arabistan'a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şerif, dün akşam saatlerinde geldiği Mekke'de bugün resmi temaslarına başladı. Şahbaz Şerif, bugünkü temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif ile Suudi veliaht prensi arasında devam eden ikili görüşmede Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Savunma Bakanı Hawaja Muhammed Asif de bulunuyor.

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bugün Suudi Arabistan'da yapılacak üçlü zirvede ortak bir savunma anlaşması imzalanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
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