Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Suudi Arabistan'a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şerif, dün akşam saatlerinde geldiği Mekke'de bugün resmi temaslarına başladı. Şahbaz Şerif, bugünkü temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif ile Suudi veliaht prensi arasında devam eden ikili görüşmede Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Savunma Bakanı Hawaja Muhammed Asif de bulunuyor.

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bugün Suudi Arabistan'da yapılacak üçlü zirvede ortak bir savunma anlaşması imzalanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı