Öztürkler’den Türk dünyasına net mesaj: 'Egemen eşitliğimizden asla taviz vermeyeceğiz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs'ta iki ayrı halk bulunduğunu belirten Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Yapay Zeka ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İş Birliği" temasıyla gerçekleştirilen TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs meselesi, KKTC'nin Türk dünyasındaki konumu ve bölgesel iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının adanın eşit sahibi olduğunu vurgulayan Öztürkler, halkın kendi devletine, demokratik iradesine ve egemenlik haklarına sahip olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki tutumundan geri adım atmayacağını ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne indirgeyen yaklaşımlarla çözüm sağlanamayacağını söyledi. Öztürkler, Kıbrıs'ta varılacak herhangi bir uzlaşının adadaki gerçekler ve iki tarafın eşitliği temelinde şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı hayati önem taşıyor"

Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğindeki rolüne dikkat çeken Öztürkler, uluslararası sistemde hukuk ve insan haklarının her zaman eşit biçimde uygulanmadığını savundu. Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkı açısından barışın, güvenliğin ve geleceğe güvenle bakabilmenin en önemli teminatlarından biri olduğunu ifade etti.

"KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır"

KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerinde ortaya konulan dayanışmanın Kıbrıs Türk halkı için büyük önem taşıdığını söyledi. Kıbrıs Türk halkının yıllardır uluslararası izolasyonlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Öztürkler, kardeş Türk devletlerinin desteğinin bu süreçte önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade etti. KKTC'nin TÜRKPA bünyesinde tam üyelik hedefini yineleyen Öztürkler, bunun Türk dünyasındaki birlikteliği güçlendireceğini ve Doğu Akdeniz'de ortak hareket kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

"Türkiye Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Kıbrıs Türk halkının kimliğini, varlığını ve egemenliğini korumak için nesiller boyunca mücadele verdiğini ifade eden Öztürkler, bu süreçte Türkiye'nin desteğinin belirleyici olduğunu söyledi. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerde dahi kimliğinden, vatanından ve egemenliğinden vazgeçmediğini belirterek, Türkiye'nin halkı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurguladı.

Erdoğan ve Kurtulmuş'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda KKTC'nin haklarını savunduğunu belirten Öztürkler, Erdoğan'ın Türk dünyasının birlikteliğine ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki mücadelesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları ve uluslararası statüsüne yönelik desteği nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm vurgusu

Genel Kurul'un ana temasına da değinen Öztürkler, yapay zeka ve dijital dönüşümün ekonomiden eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar birçok alanda devletlerin geleceğini şekillendirdiğini belirtti. Teknolojik gelişmelerin yalnızca üretim biçimlerini değil, karar alma süreçlerini ve ülkelerin küresel rekabet gücünü de etkilediğini ifade eden Öztürkler, Türk devletleri arasında bu alandaki parlamentolar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Meclis heyeti de Bişkek'te

Öztürkler'e Bişkek'teki temaslarında Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı