Öztrak: "Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var" - Haberler

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Öztrak: "Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var"

AA - Politika
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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var" ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:

"Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var"

ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.(2)

AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Çiftçi, Politika, Haberler

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