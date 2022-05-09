Öztrak: "Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var"
AA - Politika
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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var" ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:
"Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124.736 lira birikmiş alacağı var"
ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.(2)
AA / Politika