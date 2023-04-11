Özlem Zengin'i küplere bindiren paylaşım! Canlı yayında sinirden eli ayağı titredi

Kadınları koruyan 6284 sayılı kanuna destek verdiği için bir kesimin hedef tahtasına oturttuğu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına sert sözlerle karşılık verdi. Zengin, "Bunlar AK Partili falan değiller. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler" dedi.

Sakarya Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu son yaptığı paylaşımda Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.

"BUNLAR AK PARTİLİ FALAN DEĞİLLER"

Ak Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sofuoğlu'nun yapmış olduğu paylaşıma sert çıktı. Bu paylaşımı tehdit olarak nitelendiren Zengin, "Bu tehdit değil de nedir? Ben Elhamdülillah Müslümanım. Şu an abdestli, oruçluyum ve cennete kimin gideceğine de Allah'ın karar vereceğine iman etmiş bir insanım. Bunlar AK Partili falan değiller. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler. Ben AK Parti'nin inşasından beri varım ve başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var olduğu sürece de başka bir partide olmayacağım" dedi.

"ANLAMAYANLAR O SAÇMALIKLARINI YAZABİLİR"

Açıklamasının devamında binlerce kadından ve erkekten destek mesajı aldığını ifade eden Zengin, "Biz Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz. Ben bu tezlerimizi de herkesin yanında savunmaya hazırım. O yüzden bu anlayanlar için çok güzel bir cevaptır. Anlamayanlar için de o saçmalıklarını oralarda yazabilirler. Bir Müslüman'a Ramazan günü bu üslup yakışır mı? Ben Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Zengin'i küplere bindiren o paylaşım;