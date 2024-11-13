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AK Partili Zengin'den yangında ölen 5 kardeş ile ilgili bir açıklama daha

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'de 5 çocuğun yanarak can vermesine ilişkin sözlerini eleştirenlere yanıt vererek, "Bu mesela sadece ekonomik boyut değildir. Tabi ki görüyorum bunu görmez miyim? Ama sebep sadece bu değil." dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 kardeşin yaşamını yitirmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Trajik olaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in ifadeleri ise tepkileri çekti.

"HER ŞEYİ PARAYA BAĞLIYORSUNUZ"

Olayda ailenin yaşadığı 'maddi sorunların' ön plana çıkartılmasına yönelik eleştiriler getiren Zengin, "Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Sebebi parasal sebepler mi? Değil" ifadelerini kullandı.

ZENGİN TEKRAR KONUŞTU: BİR SÜRÜ PROBLEM VAR EVİN İÇERİSİNDE

Zengin, söz konusu açıklaması sonrasında bugün bir kez daha TBMM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengin, "Şimdi ben dün yaptığım konuşmada, tabi Sezai Bey katil ilan edince çok doğal olarak şunu söyleme ihtiyacı duydum. 'Efendim, bu konunun tek sebebi ekonomik sebeplerdir' Ben diyorum ki 'Hayır, değildir'. Bir kez daha söylüyorum, eğer biz gerçekten cevap arıyorsak bunun ne kadar katmanlı bir problem olduğunu görmemiz lazım. Uyuşturucu kullanımı dahil olmak üzere bir sürü problem var evin içerisinde. Bizim bunları görmemiz lazım." dedi.

"SEBEP SADECE BU DEĞİL"

AK Partili Özlem Zengin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu mesela sadece ekonomik boyut değildir. Tabi ki görüyorum bunu görmez miyim? Ama sebep sadece bu değil. Hepsi beraber. Biz bunun hepsini birlikte değerlendirelim. Şu bakanlığın yaptığı ziyaretleri, kaymakamlığın yaptıklarını, hem ilçe belediyesinin hem büyükşehir belediyesinin yapmadıklarını da konuşalım."

AK Partili Zengin'den yangında ölen 5 kardeş ile ilgili bir açıklama daha
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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