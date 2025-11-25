Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle bir süredir siyasi gündemin odağında yer alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu kez belediye meclisinde yaşanan tartışmayla öne çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı, Çerçioğlu başkanlığında yapıldı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı Analitik Bütçesi ve daire başkanlıkları ile birimlere ayrılacak ödenekler görüşüldü. Bütçe görüşmeleri sırasında gündem maddelerinin sıralanışı ve usule ilişkin itirazlar nedeniyle tansiyon yükseldi.

MASAYA VURUP "LÜKS YAŞAM" SORUSUNU YÖNELTTİ

Toplantıda en hararetli an, Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel arasında yaşandı. Tartışma sırasında sinirlenen Çerçioğlu, elini masaya vurarak, "Ben bunu sorarım. Bir ilçe belediye başkanı 100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşam sürüyor?" ifadelerini kullandı. Çerçioğlu'nun bu çıkışı salonda kısa süreli bir sessizliğe neden olurken, tartışmanın devamında meclis salonundaki hava daha da gerildi.

SIRALAMA VE USUL TARTIŞMASI YAŞANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddelerin gündeme yeniden sıralanarak taşındığını belirten CHP'li meclis üyeleri, bu duruma tepki gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen, ilk dört madde dışında kalan gündem başlıklarının komisyondan geçtiği şekille uyuşmadığını ifade etti. Gündem sıralaması üzerine yürütülen "sıralama ve usul" tartışması, toplantının sağlıklı şekilde ilerlemesini engelledi ve oturumun tamamlanamamasına yol açtı.

CHP'Lİ ÜYELERDEN GÜNDEM SIRALAMASINA İTİRAZ

CHP'li meclis üyeleri, komisyonun belirlediği gündem sıralamasına müdahale edildiğini savunarak, Başkan Çerçioğlu'nun maddeleri yeniden düzenlemesine karşı çıktı. Özellikle bütçe ve bağlı kuruluşlarla ilgili bazı maddelerin öne çekilmesi ya da geri bırakılmasının, meclis işleyişi ve teamüller açısından sorun yarattığını dile getiren CHP'liler, değişikliğin kabul edilemez olduğunu belirtti.

AK PARTİ "HATA YOK" DEDİ

AK Parti sözcüsü ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise meclis başkanının gündem sıralamasını belirleme yetkisi olduğunu vurguladı. Güler, yapılan uygulamanın mevzuata uygun olduğunu savunarak, "Usul hatası yok" değerlendirmesinde bulundu. Güler'in sözleri CHP sıralarından itiraz sesleri yükselmesine neden olurken, tartışma bir süre daha devam etti.

"CHP HİZMETE KARŞI" POLEMİĞİ

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, tartışma sırasında Başkan Özlem Çerçioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetemez hale geldiğini ileri sürdü. Çerçioğlu ise CHP grubuna yüklendi. "CHP Grubu hizmete karşı olduğunu ortaya koydu. ASKİ ve Büyükşehir ile ilgili maddeleri komisyondan geldiği gibi oyluyorum. Ama CHP'nin hizmete karşı olduğunu bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine CHP sıralarında tepkiler yükselirken, meclisteki gerilim bir süre daha dinmedi.