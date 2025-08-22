Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı

Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konserinde sandalyelerin boş kalması gündem yarattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" dedi.

CHP'de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme kararına tepki gösterenler ise protestolarını her ortamda devam ettiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konseri, vatandaşların ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.

KONSER ALANINDAKİ SANDALYELER BOŞ KALDI

Aydın Denge Haber'de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkisini konsere gitmeyerek ortaya koydu. Konser alanında sandalyeler boş kaldı.

Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltuklarını suçunu Fenerbahçe'ye attı

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Çerçioğlu'nun düzenlediği halk konserine kimsenin katılmaması ve etkinlik alanından paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÇERÇİOĞLU: AYDIN HALKIYLA KİMSE ARAMIZA GİREMEZ

Konuyla ilgili olarak gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe– Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltuklarını suçunu Fenerbahçe'ye attı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

reis izmir belediye başkanını da ak partiye al izmir hizmet görsün köy olmaktan kurtulsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfx98wcvkpj:

kibir böyle birşey doğru yaptığını düşünmek böyle birşey saygı duymuyor menfaatini düşünüyor ve ona göre menfaati gereği doğru yaptım diyor ama ölümü hakkıı hakka girmenin kimseye yaramadığını çoluk çocuğundan çıkarmı bilmem ammaaa milleetin ahı tutar onu bilirim sen görmezzssiin belki ama senin parandan biraz iş gören görecektir ona eminim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

demekki sen bı çöpsün

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkw6wcrns9v:

ne fenermiş be arkadaş ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu

Kanal sahibi kapının önüne koydu! Çakar'ın tepkisi hayli sert oldu
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.