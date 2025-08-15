Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş "Hoş geldiniz" mesajı verirken, 2016'da Sarıbaş'ın Çerçioğlu'nun konuşma metnini yırtarak kürsüden uzaklaştırdığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Çerçioğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik ederek, "Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

AYNI KARE, FARKLI YILLAR

Dünkü AK Parti etkinliğinde Çerçioğlu ile aynı karede yer alan Sarıbaş'ın yıllar önce Çerçioğlu'na ait bir konuşma metnini yırtarak kürsüden uzaklaştırdığı anların görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

2016'DAKİ GERGİNLİK

Temmuz 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen 'Demokrasi yürüyüşü' sonrasında, AK Partililerin öncülüğünde düzenlenen 'Demokrasi nöbeti' alanına gelen Çerçioğlu, kürsüden halka seslenmek istemişti. Ancak dönemin AK Parti Kadın Kolları Başkanı olan Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'nun konuşma metnini yırtarak gerginliğe yol açmıştı.

İşte o döneme ait kareler;

Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

kimler kimlerle sadece menfaat ve çıkar için yapmayacaklari şey yok

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

CHP'ye geçen Cemal Enginyurt'tan bahsetmiyorsun değil mi ? :))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLevent Özkan:

Hiç şaşırmadım..

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

E etme bulma yetim hakkı yeme arenası Siyaset meydanıdır.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

Uluyan biri vardı bir zamanlar CHP ye küfrediyor du şimdi nerede

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin:

Hepisinin sonu böyle olacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
