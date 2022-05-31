Özhaseki: İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şu anda savunma sanayiinde 750'den fazla proje var ve savunma sanayiindeki bu projelerin toplam değeri de 75 milyar dolar. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz" dedi.

Partisinin Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Özhaseki, ziyaretlerinin ardından 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Programda konuşan Özhaseki, AK Parti döneminde önemli hizmetlerin yapıldığını aktararak, "Hepimiz, AK Parti ailesi olarak başınızı dik tutabilirsiniz. Alnınız açık olsun ve her yerde şunu da söyleyebilirsiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa, hükümet etme noktasında Allah'a hamdolsun hepsinden daha başarılıyız. Evet iddialı bir söz söylüyorum. Enerjide başarılıyız. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kurulu gücümüz 30 bin megawatt idi şimdi 100 bin megawatt. Eğer yüz bin megawatta çıkarmasaydık dışarıda bu elektrikler yanmazdı. İnsanlar fabrikalarında işlerini göremezlerdi. Sağlıkta başarılıyız; pandemi gibi bir dönem atlattık. Bütün dünya sınıfta kalmışken bizim 17 tane büyükşehir hastanemizde ve devlet hastanelerimizde herkesin tedavisine birebir koşuldu, bir kuruş almadan orada en güzel hizmetler verildi. Ulaştırmada başarılıyız. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre olan yol 30 bin kilometreye çıktı. Havaalanı sayımız 26'dan 56'ya çıktı, demiryolları, alt geçitler, üst geçitler onlarca. Geçmişte yapılanların misli misli fazlaca yapıldı" dedi.

Özhaseki, altı muhalefet partisi liderinin çalışmalarına da değinerek "İftirada ve yalanda sınır tanımayan bir yapı içerisinde gidiyorlar. Bunlardan üzüntü duyuyoruz doğrusu. Bir iki stratejileri daha var. O da bu milletin önüne çıkıp ne yapacaklarını söylemiyorlar. Ekonomik olarak ne tür çözümler var, asla böyle bir şey bulamazsınız. Sosyal meselelere bakışta ne düşünüyorlar, bunları anlayamazsınız. Sadece bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. E peki gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? O 6 tane vatandaş, bir de masanın altına saklanmış 7'nci grup ortakları sokakta görseniz birbirinize selam vermezsiniz. Dertleri sadece ve sadece AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak üzere kurgulu bir tezgah adeta. Bunca muhalefetin, bunca muhalifin olduğu yerde bir medeniyet doğmaz. Bunu hepimiz bilelim" dedi.