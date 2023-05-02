Özhaseki: 'Apo'nun affından bahsetti, 'AB Yerel Yönetimler Özel Şartı'nı tanıyacağım' dedi, bu ülkenin bölünmesinin birinci adımıdır'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Apo'nun affettirilmesinden bahsetti. 'Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özel Şartı'nı tanıyacağım' dedi. Bu Türkiye'nin bölünmesinin birinci adımıdır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Yalova İl Başkanlığı tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimler Buluşması" etkinliğine katıldı. Köprülerden, tünellere, alt geçitlerden üst geçitlere birçok yatırımı Türkiye'ye kazandırdıklarını anlatan Özhaseki, ülkede 20 civarındaki havaalanı sayısının şimdi 56 olduğuna dikkati çekti. Özhaseki, "Hava yolu halkın yolu oldu çok şükür. Allah'a hamdolsun bu alanda çok başarılıyız. İlk defa Türkiye kendi yerli otomobilini üretti, herkes almak için kuyrukta şimdi. Türkiye, dün İsrail'den Heron alabilmek için İHA'lara müracaat ettiğinde 100 saatlik bir uçuş verip onu da Güneydoğu'da kullandırmazlarken, teröristle mücadelede yasakken şimdi kendi İHA'sını, SİHA'sını, TİHA'sını helikopterini savaş uçağını yapıyor ve Kızılema'sı göklerde geziyor. Savaş gemisini yapıyor Türkiye. Allah'a hamdolsun her bir alanda müthiş bir açılım var. Savunma sanayindeki toplam projelerimizin bedeli 75 milyar dolar. Yerlilik oranı yüzde 80'lere gelmiş. Dünyada yüzde 80'lere gelen ülkelerin sayısı bir elin parmakları kadar. En çok ihracat İHA'da, SİHA'da yapıyoruz" dedi.

"Bugün tam 1 milyar dolarlık bir ekonomiye kavuşmuşuz"

Organize sanayilerin tamamının dolu olduğunu anlatan Özhaseki, "255 milyar dolar ihracata çıkmışız. Tam 31.2 milyon insana iş bulmuş, istihdam sağlamışız. IMF'ye borcumuz bitmiş. Üzerinde oyun kurulan bir ülke değil, oyun kuran bir ülke haline gelmişiz. Allah'a hamdolsun her bir alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Gayri milli hasıla diye geçer. Toplamda bizim değerlerimizin miktarı. 238 milyar dolar biz geldiğimizde. Bugün tam 1 milyar dolarlık bir ekonomiye kavuşmuşuz" dedi.

"Deprem bölgesinde de sadece algı için deprem turisti olarak geldiler, görüntü verip gittiler"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesine yapılan çalışmalara da değinen Özhaseki, 258 AK Partili belediyenin Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta görev yaptığını söyledi. Bu görevlerin işler bitinceye kadar devam edeceğini kaydeden Özhaseki, "Vatandaş sizlerden razı olsun, sizler gidebilirsiniz, diyene kadar çalışmalara devam edecekler. Çünkü imtihandayız. Onlar yokluk, ölüm ve sıkıntılarla baş ederken biz varlıkta onlara ne kadar yardım ettiğimizle imtihandayız. Bugün onlara yarın başkasına. İmdadına koşmamız lazım. Biz böyle çabalarken emin olun ki deprem turistleri vardı. Başta Kemal Bey. Yanında Ankara, İstanbul belediye başkanları. Özel jetlerle gidiyorlar, birkaç tane kendine has adamları, 10-20 kişi etrafına geliyor, özel bir çadırı ziyaret ediyorlar, selfie çekiyorlar bırakıp gidiyorlar. Allah iyiliklerini versin. 2019 seçimlerinden sonra İstanbul Belediye Başkanı 45 bin kişiyi işe aldı. ya 25 bin kişiyi oraya gönderse birkaç kişinin canını kurtaracaktı hiç değilse ama öyle bir dertleri yok ki. Şimdi aylardır geziyorlar kendilerine vazife oldu. Şehirleri pislikten geçilmiyor. Daha taş üstüne taş koymadılar ve o deprem bölgesinde de sadece algı için deprem turisti olarak geldiler, görüntü verip gittiler" dedi.

PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ terör gruplarını örgütleyenlerin aynı olduğunu dile getiren Özhaseki, kirli görüşmelerin yavaş yavaş ortaya çıktığını belirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi özgürlükten bahsetmeye başladığını ifade eden Özhaseki, ana muhalefet partisi genel başkanının politik tutukluların hapisten çıkarılmasını kastettiğini vurgulayarak, "Yani Apo'nun affettirilmesinden bahsetti. 'Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özel Şartı'nı tanıyacağım' dedi. Bu Türkiye'nin bölünmesinin birinci adımıdır arkadaşlar" diye konuştu.

"Terörü ABD destekliyor"

Türkiye'de terör örgütlerini destekleyen ABD'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediğini dikkati çekten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yıllardır ülkemizin alt bölümü, güney tarafında, Güneydoğu'da bizim ülkemizi bölerek bir terör örgütü kurmak isteyen ve milyarlarca dolar harcayan, FETÖ'yü başımıza bela eden, intikamcı, komünist örgütleri destekleyen Amerika Birleşik Devletleri bunu bilin. ABD Türkiye'nin başında kimi görmek istiyor, oklarını kime çevirmiş vaziyette. Asla Türkiye Cumhuriyeti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemiyorlar. Okları bize çevrili vaziyette anlayacağınız. Bir gün bile bize dostça davranmayan AB ülkeleri, şimdi bile bizim arkadaşlarımıza salon toplantılarını bile yasaklıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bakanlarımızı ülkelerine almadılar ama FETÖ'ye de, PKK'ya da sonuna kadar sokaklar ve salonlar açıkken bize bu kadar düşmanlıkta giden Batı ülkeleri. Türkiye büyümesin diye el altından her numarayı yapanlar. Türkiye'nin başında kimi görmek istemiyorlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı. PKK her gün Kandil'den mesaj veriyor. Kimi istemiyor Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan. FETÖ terör örgütü tamamıyla, Türkiye'den kaçanlar, içeride kalanlar, sabahlara kadar kime hakaret ediyorlar, Türkiye'de kimi başında görmek istemiyorlar, Recep Tayyip Erdoğan."

Programda AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve 3. sıra milletvekili adayı Erhan Dede konuşma yaptı. - YALOVA