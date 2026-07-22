Özgür Özel: 'Partinin siyasi kuruluşunu ağustos-eylül ayında yapacağız'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız" dedi.

Özgür Özel, bugün yeni parti hazırlıkları kapsamında "Seçilmiş Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK)" toplantılarına katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda yeni kurulacak partinin yol haritası, kuruluş süreci, isim ve logo çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Ayrıca toplantıda, yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecine ilişkin teknik hazırlıkların da değerlendirildiği ifade edildi. Özel, PM ve MYK toplantıları sonucu yaptığı açıklamada, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız" dedi.

Özel, dün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısında, yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklamış ve partinin ilk adımını milletvekilleriyle birlikte atacaklarını ifade etmişti. Özel, parti kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ana muhalefet konumuna geleceğini vurgulamıştı. Parti isminin ise henüz resmen açıklanmadığı, kamuoyunda "Yeni Parti" isminin öne çıktığı ifade edildiği belirtilirken, toplantıların ardından yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı