Özgür Özel'den YENİ Parti'de Fidan Dikme Töreni
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya’da bulunan YENİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya'da bulunan YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde Genel Merkez bahçesinde düzenlenen fidan dikme töreninde fidan dikti. Özel, törenin ardından YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı