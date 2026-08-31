Haberler

Özgür Özel'den YENİ Parti'de Fidan Dikme Töreni

Özgür Özel'den YENİ Parti'de Fidan Dikme Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya’da bulunan YENİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya'da bulunan YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde Genel Merkez bahçesinde düzenlenen fidan dikme töreninde fidan dikti. Özel, törenin ardından YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı
Murat Ağırel savcılığa belgeleri verdi! Gökçek dosyasında milyon euroluk iddialar

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız

İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim

Facia sonrası belge paylaştı: Gerekirse istifa ederim