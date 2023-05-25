Özgür Özel: 'Türkiye istila altındadır, Suriyeliler kalacak'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "10 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye getirdi. Tayyip Bey diyor ki 'onlar kalacak'. Şunu bilin ki Tayyip Erdoğan seçilirse Suriyeliler kalıyor. Şunu bil ki vatandaş oluyorlar. Bugün 10 milyon olanlar, 17 milyon, 24 milyon olacak, hepsi oy kullanacak. Türkiye istila altındadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bucak Cumhuriyet Caddesi'nde belediyeye ait çay bahçesinde toplanan kalabalığa seslendi. Özgür Özel'e eski milletvekili Mehmet Göker, yeni seçilen CHP Milletvekili İzzet Akbulut ve Millet İttifakı ilçe başkanları eşlik etti. CHP'nin Millet İttifakıyla çok önemli bir birliktelik gösterdiğini söyleyen Özgür Özel, "Birinci tur tamamlandı, milletvekilleri seçildi. CHP listelerinden ve ittifak ortaklarından seçilen milletvekilleri Türkiye'nin huzurunda. İçlerinden bir tane terörle ilişkili, içlerinden bir tanesini sahiplenmeyeceğimiz, sizlere gösteremeyeceğimiz, bizi sıkıntıya sokacak kimse yok. Birinci turda 'CHP şununla beraber, bununla beraber, altılı masa ama altında şu var, üstünde şu var' diyerek seçmenlerin kafalarını karıştırmaya çok uğraştılar. Millet İttifakı'nda CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Saadet Partisi bulunuyor. Millet İttifakı'ndan seçilen milletvekillerinin bayrakla, milletle, anayasa ve yemin ile bir derdi yok" dedi.

Özel, "10 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye getirdi. Tayyip Bey diyor ki 'onlar kalacak'. Şunu bilin ki Tayyip Erdoğan seçilirse Suriyeliler kalıyor. Şunu bil ki vatandaş oluyorlar. Bizim doğum ortalamamız 2,1, Suriyelilerin 7,3. Bugün 10 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptığınızda iki seçim sonra 'göndereceğim' deseniz de göndermezsiniz. 'Göndereceğim' diyeni seçmezler. Milletvekilleri olacak. Kilis'te Berberler Odası'nı Suriyeliler kazandı. Gaziantep'te iki seçim sonra Suriyeliler kazanmaya başlayacak. 'Gitsin' deseniz de gitmeyecekler. Bugün 10 milyon olanlar, 17 milyon, 24 milyon olacaklar, hepsi oy kullanacaklar. Türkiye istila altındadır. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçin bu kabus bitsin" dedi.