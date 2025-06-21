Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
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Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
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CHP lideri Özgür Özel, hayatını kaybeden dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e verdiği sözü tutarak YKS'ye girerken kendisini yalnız bırakmadı. Özel, Nehir Zeyrek ile sınava gireceği okula gitti ve sınav öncesi moral verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e verdiği sözü tuttu ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yalnız bırakmadı. Zeyrek'in ailesiyle yakından ilgilenen Özel, Zeyrek ile sınava gireceği okula beraber gitti.

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

SINAV ÖNCESİ MORAL VERDİ

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'e sınav öncesi moral verdi. Özel, Zeyrek'i okula bırakmasının ardından okul önünde bekleyen öğrenci velileriyle sohbet etti ve başarılar diledi.

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

"BABASI YERİNE BEN VARIM"

Özel, dün yaptığı basın açıklamasında, "Şimdi Manisa'ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi'nin kızı Nehir'in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, 'Beni şimdi sınava kim götürecek?' diyordu. Ben de söz vermiştim. 'Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim' dedim. Yarın Nehir'imizi üniversite sınavına sokacağız" demişti.

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

FERDİ ZEYREKİN VEFATI

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayata gözlerini yummuştu. Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, "Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi" diyerek ihmallere dikkat çekmişti.

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Kaynak: ANKA / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Helal olsun sana. Dinende ahlaki olarak ta yetimlerin korunup gözetilmesi gerekir. Müslümanım deyip camiden kabeden resim paylaşan siyasiler belki bir şey öğrenir senden.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

helal olsun sana vefalı insan

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