Özgür Özel: Serdar Ortaç'ı ifadeye davet ederken, Ahmet Özer'in kapısını kırdılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın kapısına giden polislerin dakikalarca uyanmasını bekleyip kendisini ifadeye çağırmalarını gündeme getiren Özel, "Ortaç'ı ifadeye davet ederken, Ahmet Özer'in kapısını kırıp eşini duvara vurdular" isyanında bulundu.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret 184 liraydı, çeyrek altın 27 liraydı. AK Parti'nin memura maliyeti ayda 7 çeyrek altın. AK Parti'nin her emekliye aylık maliyeti 5,5 çeyrek altın. CHP olarak en önemli iki gündemi şöyle ifade etmek isteriz. Emekli dernekleri Başkanı dedi ki 1 Ocak'ı bile bekleyemeyiz. Bize nefes aldırsınlar. CHP olarak öneriyoruz; emekli maaşı asgari ücrete denk olmalı ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret yatırılmalıdır. Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz."

"ETKİ AJANLIĞI" ELEŞTİRİSİ

Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen 'etki ajanlığı' düzenlemesini eleştiren Özel, "Geçtiğimiz yasama yılında getirdiler, direndik geri çektiler. "Şimdi noterlik düzenlemesiyle geri getirmek istiyorlar. Muhalefet, muhalif gazeteciler, köyünü koruyan köylüler için bir sopa olarak getirmek istiyorlar. Millet buraya milletvekili seçip yolladı, hukukçu arkadaşlar var. Yabancı ülkenin buradaki taşeronu yakalanınca bir buçuk yıl ceza verebiliyoruz. Ama senin yazdığın gibi olursa dışarıdan çalışmalara YÖK para ayırmaz, akademisyen fon bulur, etki ajanısın diyecekler. Gazeteci dışarıdan fon bulur yayın yapar, etki ajanısın diyecekler. Otoriterlik bulaşıcı, birbirlerinden öğreniyorlar. Bu etki ajanlığının patenti sayın Putin'de. Sonra Gürcistan, Kırgızistan izlemiş. NATO Parlamenterler Meclisi'nde bu düzenlemenin demokrasiye tehdit olduğu bir karar bağlanmış. Bizim de üyelerimiz var hatta Faik Öztrak yönetici pozisyonunda. 18 üyenin 10'u AKP ve MHP'li. Bu 10 arkadaş NATO'da demokrasiye aykırı diye imza atmışlar. Devlet Bey için kolay, iki tanesini partiden atar. Senin milletvekillerin demokrasiye aykırı diye Mayıs ayında imza atıyorlar. Kırmızı alarm! Hayvan hakları ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm! Tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar" dedi.

AHMET ÖZER'İN TUTUKLANMASI

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı; "Ahmet Özer halen tutuklu. Dün Serdar Ortaç hakkında iddia var, gece evine gitmişler. Kapıyı çalmışlar, duymayınca uyanmasını beklemişler. Uyanıp kapıyı açınca kendileri ifadeye davet etmiş. Doğrusu bu. Ahmet Özer'in kapısını kırdılar, eşini duvara vurdular, canlı bombaymışcasına o şartlar altında kaldırıp itibarsızlaştırdılar. Aramada avukat sokmadılar eve. Güya buldukları delillerle bir sürü yalan attılar. Remzi kartal ile telefonda görüştü diyorlar, kanıtı yok. Velev ki görüştü o dönem akademisyen. AKP'li olup olmamayla bir şey değişiyorsa bu nasıl hukuk sistemi? Ne terör örgütü üyesi? Ahmet Özer atadıysa şu PKK'lileri bir de biz görelim dedik 12 gün sokmadılar. En sonunda girdik. Dediler ki; kayyımı gördünüz mü? Şeytan görsün yüzünü! Göstere göstere seçilmiş CHP'li üyelerin odalarını göstermişler. Kayyımın bir odasını falan gösterememişler. AKP'li giriyor babasının evine girer gibi ama CHP'ye yasak. Neden? Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar. Mümkün olduğunca Akın'a düşürüyorlar, düşmezse Akın oraya koşuyor. Bir hakim başarılıysa yerinden oynamaz. Bir hakim başarısızsa sürersin. Akın Gürlek pinpon topu gibi. Dolaşıyor katlediyor. Şimdi gelmiş Ahmet Özer'i içeride tutacak operasyonu yapıyor. Akın'ın yer değiştirmeme tazminatı yerine, yer değiştirme coğrafi tazminatını eşini SPK'ya koyup karşılarız. Aile uğraşmadım, uğraşmam. Ama SPK'ya atanmam vicdana uygundur diyorsa hanımefendiden özür dilerim. Ama o Akın Gürlek'in benden çekeceği var."

ERDOĞAN'IN 10 KASIM KONUŞMASI

"Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek kadar zıvanadan çıkmışlardır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren Özel, şunları söyledi; "Atatürk'ün koltuğunda oturan kişi, Atatürk'ün partisine, yöneticilerine ağzına gelen her şeyi söylüyor. Bu kürsüde ne dediysem o. Mardin'e gidip DEM otobüsüne çıkmışız. Gittiğimizde ne üstünde ne de içinde oldukları sivil plakalı bir otobüsün üstünden konuştuk. Ülkenin cumhurbaşkanı benim söylediklerimi TRT tüm ülkeye yayar, duyanlar bana yeter diyerek siyaset yapıyor. Hadi televizyonda karşımıza çıkmıyorsun bari o kürsüde yapma. Otobüs ortada, plakası sivil. Ahmet Türk o kadar nazik ki ben çekileyim dedi. olur mu başkanım, Mardin halkı kimi seçtiyse onunla çıkacağım buraya dedim. Erdoğan diyor ki; yalan söylüyor, samimi değil. Tayyip Bey, Siirt'e gidip meydanda kalabalığı görüp sonra da şiir okuyup yasaklı duruma düşen sen, partin iktidara gelince milletvekili de değilsin Baykal'ın demokratlığından istifade eden ve Anayasa değiştirten sen, geçen seçim yüzde 65 oy alan Siirtlilerin başkanına kayyım atayan da sen. Samimiyetsizlik budur!"