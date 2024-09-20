Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından konuşma yaptığı esnada dikkat çeken anlar yaşandı. "Mustafa Kemal'in Askeriyiz" diyen bir kişiye Özgür Özel tepki göstererek alandan uzaklaştırdı.

"BENİM YERİME KONUŞMA"

Özgür Özel, gergin dakikaların ardından konuşmasını şöyle sürdürdü:Bundan sonraki süreçte de bundan sonra ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeyim. Senin işin orada olmak. Benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak sen bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım müsade alın.

"KİMSE SANA AFERİN DEMEZ"

Arkadaşlar bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen? Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin.Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğim, ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Bu parti birlik beraberlik halinde olumlu olumsuz lehte olabilir. Bizim artık çatlak sese aykırı sese değil birliğe beraberliğe tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir. Lafı ne zaman söyleyeceğini de kendi tayin eder.

"BU PARTİ MEYDANLARI BOŞ BIRAKMADI"

Ben biraz önce söyledim. En zor zamanda en zor zamanda bu parti bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Bu parti adayı kazansın kazanmasın arkasında durun. Birilerinin vaktiyle burun büktüğü bir % 25 vardı. Biz şuna inandık bu insanlar fazlasını başaracaklar.