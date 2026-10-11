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Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümünde barış vurgusu yaptı

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Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümünde barış vurgusu yaptı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü töreninde Mudanya'nın silahların sustuğu ve milletin iradesinin dünyaya kabul ettirildiği yer olduğunu söyledi. Törende Prof. Dr. Mehmet Haberal'a Barış Yolu Ödülü takdim edildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyük barışın yolu buradan, Mudanya'dan Lozan'a doğru uzandı. İşte Mudanya budur. Mudanya silahların sustuğu ve silahlara yer olmadığının bundan sonra kabul edildiği, milletin iradesinin dünyaya kabul ettirildiği yerdir. O kabul ettirme sürecinin en önemli kilometre taşıdır." dedi.

Mudanya Belediyesince Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Mudanya Mütareke Evi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Özel, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve bütün Milli Mücadele kahramanlarını minnetle ve rahmetle anarak başladı.

Mudanya Mütareke Meydanı'nın sıradan bir meydan olmadığını belirten Özel, "Cephede kazanılan büyük bir askeri başarının, masada siyasi, diplomatik bir kazanıma dönüştüğü yerdir. Hatırlayalım Büyük Taarruz kazanılmış, Yunan ordusu Anadolu'dan çıkarılmıştı. Fakat savaşın bitmesi için yalnızca cephede kazanmak yetmiyordu. Bir tarafta henüz savaş meydanından çıkmış, yıllardır yokluk içinde mücadele veren bir millet, diğer tarafta dönemin büyük devletleri, denizde onların savaş gemileri, orduları ve masanın başında diplomatik güçleri, temsilcileri vardı." dedi.

Özel, sonrasında Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhasının kapandığını ve büyük barışın yolunun açıldığının altını çizerek, "O yüzden bugün birazdan takdim edilecek olan ödülün adı Barış Yolu Ödülü'dür ve büyük barışın yolu buradan, Mudanya'dan Lozan'a doğru uzandı. İşte Mudanya budur. Mudanya silahların sustuğu ve silahlara yer olmadığının bundan sonra kabul edildiği, milletin iradesinin dünyaya kabul ettirildiği yerdir, o kabul ettirme sürecinin en önemli kilometre taşıdır." diye konuştu.

Törende, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Barış Yolu Ödülü Seçici Kurul Başkanı Murat Karayalçın ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Özel ve protokol üyeleri tarafından Prof. Dr. Mehmet Haberal'a Barış Yolu Ödülü takdim edildi. Haberal da burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Tören sonunda Özel ve beraberindeki protokol üyeleri, Mudanya Sahili'nden denize barış çelengi bıraktı.

Kaynak: AA
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