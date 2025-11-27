Haberler

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez Haber Videosunu İzle
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyaseten arınma" ve "çözüm sürecinde cesur olma" çağrısına ilişkin ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenen videosundaki sözlere yanıt veren Özel "Siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesi kıymetlendirilemez. CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez. Ben Kemal Bey'in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Kendisini kurultaya da davet edeceğim" dedi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin İmralı'ya temsilci göndermeme kararını eleştiren açıklamasına yanıt olarak 'CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez' ifadesini kullandı.
  • Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını umduğunu ve onu kurultaya davet edeceğini belirtti.
  • Özel, önceki genel başkanların eleştiri hakkı olduğunu ancak mevcut genel başkanın onları eleştirme hakkı olmadığını ve vefa göstermek gerektiğini ifade etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yayınladığı video mesajda CHP'ye arınma çağrısı yapmış ve partinin İmralı'ya temsilci göndermeme kararını sert şekilde eleştirmişti.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İLK YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosundaki sözlerine ilk kez yanıt verdi. Siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesinin kıymetlendirilemeyeceğini belirten Özel "CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez. Ben Kemal Bey'in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Kendisini kurultaya da davet edeceğim" dedi.

"ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARIN ELEŞTİRİ HAKKI VAR"

Özel'in Kılıçdaroğlu'nun sözlerine verdiği yanıtının tamamı şu şekilde; "CHP'de koltuk Atatürk'ten miras olduğu için hem genel başkana hem önceki genel başkanlara yaklaşımın çok özenli olması gerekiyor. Benim şöyle bir tutumum var: Önceki genel başkanların eleştiri hakkı var ama bizim mevcut genel başkan olarak onları eleştirme hakkımız yok. Vefa göstermeliyiz. Meseleye hep öyle yaklaştık. İki yıldır bunun dışında bir tavrımız olmadı. Bugün de bunu terk etme niyetinde değiliz.

"TEPKİLERİN ÖNÜNÜ ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Tabii son açıklama parti tabanında ve CHP'ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. CHP; çözüm süreci noktasında komisyon fikrinin sahibi, 29 maddelik bir demokratikleşme paketini masaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara rağmen, masadan kalkma yönündeki talepleri göğüsledi. İmralı'ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü.

Diğer taraftan; biz 19 Mart'ın gelişini çok önceden bir darbe mekaniği işliyor diye görmüştük. Eskiden siyasi görev yapmış birisi, özel görevle İstanbul'a gitti. Gittiği günden beri bir hazırlık yapıyordu. Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur. İktidar yanlısı gazeteye mülakat verecek kadar siyasallaşmış bir yargının yazdığı ve hiçbir somut delile dayandıramadığı bir iddianamenin kıymetlendirilmesi zaten kabul edilemez.

"İDDİANAMEYİ KIYMETLENDİRMENİN BİR ANLAMI YOK"

CHP geçmişte de benzer şeyler yaşadı, belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu. Bugünkünü kanıt sayarsanız, kanıt sayılabilecek iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle 'üzerine beton dökecek' bir işin içinde CHP olmaz. Halkın yüzde 65'i iddianamenin siyasi olduğunu düşünüyor. CHP tabanının yüzde 95'i bunu siyasi görüyor. Bu şartlar altında iktidar ve onun yargı kolları başkanı olarak nitelendirdiğim kişi çaresiz. Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok. Mazur görülebilecek bir tarafı yok. Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok.

"KEMAL BEY'İ KURULTAYA DA DAVET EDECEĞİM"

Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey'i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey'in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSelim K:

Kemal kılıçdaroğlu sarayın bir piyonudur. Uzun onun gibi pısırın çapsız birini karşısında olsun istiyor

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

ÖZGÜR DAHAMI ÇAPLI CHP NİN EN İYİSİ BUNLARSA GERİSİNİ SEN DÜŞÜN

yanıt22
yanıt12
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Piyon olan sizin gibiler.Hemde emperyalistlerin piyonu.Bi yerlere gidip bize yardım etmiyorsunuz,bizi yalnız bırakıyorsunuz diye aglakçılık yapan Kılıcdaroglu mu.

yanıt20
yanıt8
Haber YorumlarıEnes:

Hayatımda kemal kilicdaroglu gibisi gelmez saniyordum baktım o dan daha kötüsü özgür özel geldi. Sonra bir daha baktım bütün chpliler özgür özelden beter durumdalar. Sonra Rabbime şükrettim

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Kılıçdaroğlu, Erdoğanın adamı. Bu kadar yılda bunu anlayamayanın aklına...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet vezir can:

özel ve özgür bi tespit süpersin.ama ekrem sevdasının sebebinide bi açıklarsan nedir acaba bu sevda bu ısrar niye

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıduygusal:

imamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bilse özele destek verirmiydi? özel dürüstlüğü yerine getiriyor.bktan bir karakter taşımıyor.ve ortada net bir kanıtta yok hep iftara oalbielcek iddialar var.imamoğlu tam cb adayı yapıalcağı gün tutuklandı buradan herşey öz bir şekilde anlaşılabilir..ve ben erdoğanın kontrolü ile mansurun aday yapılmasındanda hoşalnmıyorum yani imamoğlu aday olmassa açıkcası bu durum doğal olarak içime sinmez..erdoğanın sayesinde mansur aday oldu denilmesi kötü bir his.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

yaş yetmiş iş bitmiş çekim ellerinizi bu ülkeden milletçe bıktık hepinizden !! pırıl pırıl gençliğimizi mahvettiniz be

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.