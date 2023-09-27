Özgür Özel'in verdiği Macron örneği ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'nu kastettiği iddiasına sert çıktı

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda sarf ettiği "CHP'ye bir Macron aramıyoruz. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre" sözleri gündem yarattı. Bu sözlerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği öne sürülen Özel iddiaya "Yok artık! Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" ifadesiyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, bir gazeteye verdiği röportajda verdiği "Macron" örneği ile büyük ses getirdi. "CHP'ye bir Macron aramıyoruz. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre" ifadesini kullanan Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği öne sürüldü. İddialara sert tepki gösteren Özel, "Yok artık! Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" dedi.

ÖZEL: CHP'YE BİR MACRON ARAMIYORUZ

Özel, BirGün gazetesine verdiği söyleşide, "Ecevit de vardı İnönü'nün geçmişinde. Kemal Bey de vardı Deniz Bey'İn geçmişinde. İsmet Paşa da vardı Atatürk'ün geçmişinde. Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek. O da başka bir şey. CHP'ye bir Macron aramıyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK TEHLİKE BİR SİYASETSİZ LİDERİN GELME TEHLİKESİDİR"

Özel, şunları söyledi: "Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar. Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek,popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var. Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa'da işleyen bu işin Türkiye'de işleme riski var. Sol, sosyal demokrat siyaset için, emekçilerin hakları için, örgütlenme özgürlüğü için en büyük tehlike bir siyasetsiz liderin gelme tehlikesidir."

"SİYASETSİZ BİRİNİ BULMAYACAĞIZ"

Özel'in, "Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre" şeklindeki sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddiası ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"EKREM BAŞKAN PARTİSİZ Mİ?"

CHP'deki "değişim" sürecini birlikte başlatan ve ilişkilerinin iyi olduğu konuşulan Özel'in İmamoğlu iddiasına yönelik tepkisi ise sert oldu. Özel, "Yok Artık! BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim" dedi. Özel, "Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" diyerek tepki gösterdi.