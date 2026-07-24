Yeni Parti kuruluş dilekçesi verildi

KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Ankara Milletvekili Murat Emir ile Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini teslim etti. Murat Emir, başvurunun ardından bakanlık önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Murat Emir, Lozan'ın 103'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bugün milletimizle birlikte, işçilerimizle, umudu kırılan gençlerimizle, iş bulamayanlarımızla, tarlasına küsen üretimden kopmuş çiftçilerimizle, 23 bin 552 lira emekli maaşına mahkum edilen emeklilerimizle, açlık sınırının çok altında bir gelirle çalışmak zorunda kalan asgari ücretlilerimizle, yok sayılanlarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla büyük umut dolu kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayımilliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Arkamızda sarayda tasarlanan kirli planları, saray sofrasına oturanları, binaları, masaları, sandalyeleri bırakıyoruz. Ama bu ülkeyi daha adil, daha eşit, emeğinin karşılığını aldığı bereket dolu bir ülke yapmak üzere tüm milletimizle birlikte kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz" dedi.

'PARTİMİZİ MİLLETİMİZ KURDU'

Emir, Yeni Parti'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz. İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak ve Türk siyasi yaşamına umuyoruz ki çok önemli hizmetler, katkılar yapacak. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

Partinin toplumun desteğiyle kurulduğunu ifade eden Emir, "Yürüyüşlerde kuruldu. Doluların altında kuruldu. Milletimizle kuruldu. Bu partiyi milletimiz kurdu. Herkesin emeği, herkesin umudu var bu partide. Biz bu sorumluluğun farkındayız. ve hep birlikte, birlikte yola çıktıklarımızla Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde ülkemizin üstüne çöken, vatandaşlarımızın omuzuna çöken bu karanlığı yırtıp atacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Güçlü devleti, güçlü kurumları olan güçlü devleti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Daha adil bir Türkiye, haksızlıkların olmadığı, yargının siyasallaşmadığı, yargının muhalif sayılan herkesin ve her kurumun tepesinde sallandırılmadığı bir Türkiye'yi kuracağız. Herkesin umut dolu olduğu, liyakatli, 'Çalışırsam başarırım, kimse hakkımı yemez' dediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Biz bu ülkeye, bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin güzel insanlarına güveniyoruz. Onlardan bu umudu alıyoruz, bu ışığı alıyoruz ve onlarla birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Umut dolu bir başlangıcın arifesindeyiz. Bu umut dolu başlangıcı hep birlikte halkın iktidarıyla taçlandıracağız" dedi.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlı kalacaklarını söyleyen Emir, "Geriye bakmadan, geçmişle ilgilenmeden ama geçmişten aldığımız kurucu değerleri, cumhuriyetin kurucu değerlerini hiç unutmadan; başta Mustafa Kemal, Lozan kahramanı Sayın İsmet İnönü ve onun dışındaki bütün geçmişe yürümüş önderlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onların omuzlarımıza verdiği bu yükü en güzel şekilde hep birlikte taşıyacağız. Biz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilimizle bu partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz. ve bugünden sonra da çok daha güçlü, çok daha kurumsal olarak yine meydanlardayız, alanlardayız, tarlalardayız, fabrikalardayız, üniversitelerdeyiz. Yaşamın olduğu, emeğin olduğu her yerdeyiz. ve hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

'BU YOLCULUĞU MİLLETLE YÜRÜYORUZ'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Emir, kuruluş başvurusunun yalnızca Yeni Parti için yapıldığını belirterek, "Elbette başka hazırlıklar da gerektiğinde yapılabilir. Ama şunun anlaşılmasını umuyoruz; bir büyük mücadeleyi başlattık. Bu da onun kilometre taşlarından birisi. Bugüne kadar birçok hukuksuzluğa, haksızlığa ve çelmelere maruz kaldık. Bundan sonra da kimi çelmeler atabileceklerini tabii ki öngörüyoruz. Ama anlamalılar ki bu yürüyüş bir kadronun, belirli sayıda insanların yürüdüğü bir yol değil. Bu yolu milyonlarla yürüyoruz, milletle yürüyoruz. ve milletin yürüdüğü bir yolda milletin önüne çıkan, milletin ayakları altında ezilir. İşte bu nedenle çelmelerden vazgeçsinler. Demokratik bir Türkiye'yi kuracaksak baştan demokratik yarışlara razı olsunlar, içlerine sindirsinler. Sandığı kaybedince, seçimi kaybedince sandığı kaçırmak yerine sandığa saygı duysunlar. Kirli oyunları bıraksınlar. Biz çamurda debelenmek, kirli oyunlara karşı mücadele etmek istemiyoruz. Elbette ki yapabiliriz. Ama biz hep birlikte bu güzel ülkenin aydınlık geleceğini konuşmak istiyoruz" dedi.

'BÜYÜYEREK YÜRÜYECEĞİZ'

Meclis'teki prosedürün de gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirten Emir, "Olabildiğince doğru bir şekilde ilerlemek istiyoruz, istedik. Şu saate kadar da şükür ki bir aksilik, bir terslik olmadı. Sayın İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı bürokrasisi de olması gerekeni yaptı. Buradan onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bundan sonra birkaç aşama daha var. O aşamaların da bugün içerisinde bitip yeni duruma göre Meclis'teki yapılması gereken prosedürel işlemlerin de bugün bitmesini arzu ederiz. Olması gereken budur. Bugüne, şu saate kadar da olması gerektiği gibi ilerlemiştir. Partimizin genel merkezi belli. Biz 91 milletvekili arkadaşımızla yola çıktık. Israrla söylediğim gibi bu yolculuğu gerçekte başlatan milletimizdir. Milletimiz bize bu yolu göstermiştir. Bu nedenle biz o güçle, o inançla, o umutla yola çıktık. Kimi arkadaşlarımız kimi nedenlerle bu yolculukta şu an için bizimle değil. Ama yürekleri bizimle. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte aslında hem Meclis'te hem de başka mecralarda çok daha güçlü ve büyüyerek yürüdüğümüzü hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'BİZ BİR YERİ YIKIP GİTMİYORUZ'

Partinin genel merkezine ilişkin soruyu da yanıtlayan Emir, "Bina ile ilgili meseleler zaten çözüldü. Biz bir yeri yıkıp gitmiyoruz. Biz bir yeri bozup gitmiyoruz. Biz fiilen işgal altına alınmış, sarayda hazırlanmış kirli bir senaryonun parçası olmuş kişileri geride bırakıyoruz. ve sarayın fiilen işgal ettiği binaları, masaları, sandalyeleri geride bırakıyoruz. Bunun dışında nasıl yol alınacağı da Sayın Genel Başkanımız tarafından gerekli zamanlarda açıklıkla ifade edilecek ve ona göre hareket edilecek. Bu nedenle herkesi bugün bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz. Önemli, tarihi bir gündeyiz. Umuyoruz ki yeni partimiz çok önemli hizmetler yapacak. Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer alacak. İktidar olacak. ve bugün Lozan'dan sonra yine güzel bir gün olarak, umut dolu bir başlangıç olarak kutlanacak. Bu nedenle bugün bu coşkuyu yaşayalım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan Özgür Özel, partinin logosunu ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'ne ait evrakı sanal medya hesabından paylaşarak, "Yeni Parti'yi kuran, milletimizdir. İşçinin Yeni Partisi, emeklinin Yeni Partisi, memurun Yeni Partisi, esnafın Yeni Partisi, çiftçinin Yeni Partisi, kadınların Yeni Partisi, gençlerin Yeni Partisi, Türkiye'nin Yeni Partisi. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı