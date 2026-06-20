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'BİZ HİÇBİR ARKADAŞIMIZI UNUTMADIK'

'BİZ HİÇBİR ARKADAŞIMIZI UNUTMADIK'
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bucak'ta kadınlarla buluşarak, partiye yönelik saldırıları ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

'BİZ HİÇBİR ARKADAŞIMIZI UNUTMADIK'

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un Bucak ilçesinde Bucak Belediyesi Kadın Etüt Merkezi'nde çalışan kadınlarla bir araya geldi. Burada kendisine destek verenlere seslenen Özel, "Burada hedef görünürde Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, esasta hedef milletin kendisidir. Milletin seçme iradesi, milletin karar verme, seçimle getirir seçimle götürür hakkına karşı, 'Biz gelecek seçimi kaybedeceğiz. Karşımızda parti, aday, rakip bırakmayalım. Karşımızdaki partinin genel başkanına da cumhurbaşkanı adayına biz karar verelim.' Bugün Türkiye'de yapılan oyun tam olarak budur. Bu oyunu kuranların hesaba katamadıkları şey oldu. Bunlar dedi ki 'Biz Ekrem'i içeri atarız, bunlar onu orada unutur, yolumuza bakarız', öyle olmadı. Biz hiçbir arkadaşımızı, Ekrem başkanı, diğer belediye başkanını unutmadık. 'Sıra Mansur Yavaş'a gelir, onu karalarız, korkuturuz. Mansur Yavaş korkar gider, Özgür Özel fırsat bilir birbirlerine düşerler.' Öyle olmadı Ekrem başkan da Mansur başkan da başımızın üstünde. Partimize yaptıkları saldırı, partimizi geri almak için verdiğimiz mücadele, sizlerin sayesinde büyük bir toplumsal harekete dönüşmüş durumda" dedi.

'GENEL MERKEZDE OTURARAK İKTİDAR OLUNMUYOR'

Polis tarafından parti binasından çıkarıldıklarını anımsatan Özel, "İktidar binada olunmaz. Olunsaydı 47 yıldır binalar orada. Genel merkezde oturarak iktidar olunmuyor. Sokakta çalışarak, milletle buluşarak, derdi dinleyerek, çözümü söyleyerek iktidar olacağız. Biz de şimdi bina, otobüs yok, güçlü ses sistemleri yok ama ayağımızın altında bank, sandalye icabında portakal kasası var ama karşımızda gönlünü bize vermiş, inanmış sizler varsınız" diye konuştu.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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