Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma
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Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Gaziosmanpaşa mitinginde İstanul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadelerle ilgili harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

ÖZGÜR ÖZEL'E "AKIN GÜRLEK" SORUŞTURMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özgür Özel hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı. Özgür Özel'e sert tepki gösteren Bakan Tunç, kimsenin yargıyı tehdit edemeyeceğini belirtti. Bakan Tunç şunları söyledi: "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

"HİÇ KİMSE TEHDİT EDEREK YARGIYA YÖN VEREMEZ"

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır. Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

"KİMSE HUKUKUN DIŞINA ÇIKARAK BİR YERE VARAMAZ"

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

Akın Gürlek'le ilgili sözleri iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Devletimizin her zaman arkasindayız. CHP=KAOS

Yorum Beğen126
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Yetti artık , kendini Peygamber sanan baştaki züppe sonun gelecek elbet

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

koskoca chp genelbaşkanı İmamoğlu’nun memuru gibi davranıyor .

Yorum Beğen107
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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

bıktık valla şunlardan ya pkk bitti bınlar başladı. ülkeyi bi salın çalışalım gelişelim dünyanın ilk 5 ine girelim. ama nerde heryeri hırsızlar sarmış. şu dangalağın bi tane ülkenin yararına konuşması varmı allah aşkına yaa

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Haber Yorumlarıcetins1971:

bütün ülleyi atın içeri rahatlayın…. ??

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