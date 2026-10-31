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Özgür Özel, Erdal İnönü'yü vefatının 19. yılında saygı ve özlemle andı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü vefatının 19. yılında andı. Özel, sosyal medya paylaşımında İnönü'yü bilgisi ve ilkeli duruşuyla Türkiye'nin siyasi hayatında iz bırakan devlet adamı olarak saygı ve özlemle andı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 19. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgisi, birikimi ve ilkeli duruşuyla Türkiye'nin siyasi hayatında silinmez izler bırakan merhum devlet adamı Erdal İnönü'yü vefatının 19. yılında saygı ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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