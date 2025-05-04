Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in töreni için gittiği AKM'den çıkışı sırasında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı kameralara saniye saniye yansırken saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özel'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirip aort damarı yırtılan ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE VEDA İÇİN SALONDAYDI

Törene siyaset ve sanat camiasından onlarca kişi katılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Önder'e veda için salondaki yerini alan isimlerden biriydi.

AKM ÇIKIŞI YUMRUKLU SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

BAKAN YERLİKAYA: HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

Özel'e yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

DEM PARTİ: SALDIRIYI KINIYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (83)

Haber YorumlarıSukru Gurbuz:

Eline sağlık

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme419
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Haber YorumlarıErdal Suna:

cok guzel olmus ellerine saglik

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme367
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Haber YorumlarıHakan Atabey:

Ne olursa olsun çok yanlış. Esefle kınıyorum.

Yorum Beğen339
Yorum Beğenme73
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akapenin oe leri şaşırtmıyor

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme155
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Kendini bilmezler ne kadar da çok bu memlekette..

Yorum Beğen257
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

yazik gerçekten yazık. ne cahil insanlar var bu ülkede. ulan sevmeyebilirsiniz ne bu hareket ? ulkenin geldigi duruma bak. insanlari otekilestiren iktidarda bunlar olacak maalesef

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

zerre sevmem özeli, ama bu provakasyonu kim yaptıysa en ağır cezayı almalı.

Yorum Beğen201
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Haber YorumlarıErhan ÇINAR:

ülkemiz muasır medeniyetler seviyesinde maşallah. Allah sonumuzu hayır etsin. gelecek kuşaklara çok kötü miraslar birakicaz sanırım.

Yorum Beğen125
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Haber YorumlarıBorbeck Essen:

Şiddete karşıyız yapmayın böyle şeyleri lütfen çok üzülüyoruz ?? Sırrı abime Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıYunus:

oha ya ohaaa

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme13
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