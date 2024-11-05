Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yinelerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa değişikliği yapılması çağrısında bulundu.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ

Bahçeli'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken partisinin toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündeminde bu çıkış vardı.

"TÜRKİYE BİR GÜNDEMLE ÇALKALANIYOR"

Özel "Sayın Bahçeli önce bir el sıkıştırdı, ardından geldi şu yan odada, bir kürsüde Abdullah Öcalan'ın Meclis'teki o kürsüye, kendi konuştuğu kürsüye davet etti. 'Gelsin bu kürsüden çağrı yapsın' dedi. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta yaptığım çağrı şuydu: 'Konuş! Bahçeli'nin sözlerini paylaşıyor musun, paylaşmıyor musun, konuş!' Bu çağrımızdan birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi. Yani bu projenin aralarında bir fikir ayrılığı olmaksızın hazırlandığını, Devlet Bahçeli tarafından sunulduğunu, kendisinin de belli bir süre suskun kaldıktan sonra buna sahip çıktığını netleştirdi. Bugün de, bugün de Sayın Bahçeli yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullandı: 'Dem Grubu'na gelsin, bizim kürsüyü alsın' diyor. 'Umut hakkından istifade etsin, sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delinince insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe bir anlaşma ve bir mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek çok daha kolaydır.' diyor. Ve esas bunu ömrüm boyunca saklayacağım ağzındaki baklayı çıkarıyor.

"BU SÜRECİN TUZAKLARLA DOLU BİR SÜREÇ OLDUĞUNU BİLELİM"

Bunlarda dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. O kadar ki, o kadar ki, sırf Recep Tayyip Erdoğan geçmişte 'Bal da tuz bulunmaz. Bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilsin, bir kez daha seçilsin diye anayasa değiştirmekten, bunun için de gerekirse Abdullah Öcalan'ı bile Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur. Sonda bu konuda önemli bir çağrıda bulunacağım. Ancak partimizin Kürt sorununun var olduğunu, çözüm adresinin Meclis olduğunu ancak toplumsal mutabakatla bunun sağlanabileceğini hiçbir partiyi, hiçbir grubu dışlamadan ve olmazsa olmaz altın standardımdır, kırmızı çizgimdir. Şehit ailelerinin, evlatlarının, eşlerinin ve gazilerimizin yüzüne bakamayacağımız hiçbir şey yapmadan bu sorunu çözeceğiz. Tabii bu sürecin, bu sürecin tuzaklarla dolu bir süreç olduğunu bilelim" ifadelerini kullandı.