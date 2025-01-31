Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

ÖZGÜR ÖZEL: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE TEĞMENLERİMİZİ ÜNİFORMALARIYLA BULUŞTURACAĞIZ

Kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 3 disiplin amiri ve 5 teğmen hakkında verilen 'silahlı kuvvetlerden ayırma' cezasına siyasilerden tepkiler gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız" İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk'ün kurduğu orduda, "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demek suç değildir. Suç olan Atatürk'ün askerlerini Atatürk'ün ordusundan tasfiye etmektir.

Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz'da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz.

Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata'ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi:

İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.

Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız."

EKREM İMAMOĞLU: TARİHE UTANÇLA GEÇECEK BİR KARAR DAHA

Karara tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" dedi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye'nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

MANSUR YAVAŞ: MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ifadelerini kullandı.