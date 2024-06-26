Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesine ilk yorum: Partinin yararına bir iştir

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ABB'nin Sıhhıye'deki tesisinde görüştü.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'TAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, "Elbette oturacağız, yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunları var. Bölgenin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız" açıklamasında bulunurken Yavaş ise "Özel bir gündemimiz yok sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E SÜRPRİZ GÖRÜŞME SORULDU

Sürpriz görüşmeye ilişkin yorumu merak edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuya ilişkin açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Dayanışma Yemeği'ne katılmak üzere geldiği Vedat Dalokay Kokteyl Salonu önünde yaptı.

"PARTİ İÇİ NORMALLEŞMEYE DAİR KIYMETLİ ADIMLAR"

Özel, "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir. Mansur Bey de bu akşamki yemekle ilgili bilgi verdi. Ben de memnuniyetimi ilettim, Ekrem Beyin de açıklamasını takip ettim. Önümüzdeki haftalarda olacak bir yemek. Yemekler yenmiyorsa ve önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları parti içi normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum" dedi.