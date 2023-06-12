Özgür Özel'den 'CHP Genel başkanlığa aday mısınız?' sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturabileceği konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Genel başkanlığa aday mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" diye konuştu.

Seçimlerden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına karşılık olağan kurultayı işaret ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partideki "değişim" ateşini yakan isim oldu.

İSMİ LİDER ADAYLARI ARASINDAYDI

CHP Genel Başkan adaylığı konusunda olumlu sinyaller veren İmamoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu'nun yerine geçeceği konuşulan bir başka isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP'Lİ ÖZEL: PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI

Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel.

"KONUŞMAM VE DİNLEMEM GEREKEN HERKESLE TEMAS EDECEĞİM"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın mikrofon uzattığı CHP'li Özel açıklamasına şöyle devam etti; "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim."

"HİÇ KİMSENİN YOK SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarıyla ilgili de konuşan Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.