Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in ahlakına havale ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Özel, "Türkiye'de herkes eşittir, ama Kürtler daha az eşittir' dedim. Devlet Bey de bu ifadeyi eleştirmiş. Soysuz iddia lafı... İddia soysuz olmaz asılsız olur, gerçek dışı olur. Bana soysuz demeye kalkıyorlar. Devlet Bey'in prompterine o cümleyi yazanı Devlet Bey'in ahlakına ve vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in "Türkiye'de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir" sözlerine tepki gösterdi. Özel ise grup toplantısında buna değinerek "Soysuz iddia lafı... İddia soysuz olmaz asılsız olur, gerçek dışı olur. Bana soysuz demeye kalkıyorlar. Devlet Bey'in prompterine o cümleyi yazanı Devlet Bey'in ahlakına ve vicdanına havale ediyorum" dedi.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E SERT SÖZLER

Sabah saatlerinde grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in "Türkiye'de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından 'Onurum, gururum' diyen CHP Genel Başkanı'na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da, gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusuna sahip herkestir. Bir muamma, bir muvazaa, bir muazzep, bir mugalata olan CHP Genel Başkanı'nın; 'Türkiye'de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir' açıklaması bölücü lügatin, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kıymak ve kast etmektir. Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kesif bir saldırıdır ve suçtur" dedi.

Devlet Bahçeli

"DEVLET BEY KULLANDIĞIM İFADELERİ ELEŞTİRMİŞ"

Daha sonra grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özel ise Bahçeli'nin sözlerine değindi. Özel, "Bu dönemde Türkiye'de herkes eşittir, ama Kürtler daha az eşittir' dedim. Devlet Bey de bu ifadeyi eleştirmiş. Manisa'da hemşerilerimiz oy verip MHP'li belediye başkanı seçebiliyor, görevini yapıyor. Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de Kürtler belediye başkanı seçiyor, ama siz kayyum atıyorsunuz. Bu uygulama yüzünden Kürtler daha az eşittir. Camiler ibadethane kabul ediliyor, Cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Aleviler bu memlekette daha az eşittir. Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocakları Taksim'e çıkar. 1 Mayıs'ta işçiler, 8 Mart'ta kadınlar Taksim'e çıkamaz. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhalifler daha az eşittir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel

"METİN YAZARINI DEVLET BEY'İN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bahçeli bana soysuz demeye kalkıyor. Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa, pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir. Bu sözü Devlet Bey'e yakıştıramam. Tayyip Bey Devlet Bey'e zürriyetsiz demişti çocuğu olmadığı için. Bu lafı Devlet Bey bana etmedi kabul ediyorum. Metin yazarını da Devlet Bey'in vicdanına ve ahlakına havale ediyorum."