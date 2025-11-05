Özgür Özel'den Bahçeli'ye Demirtaş Yanıtı: 'O Çiçek Açacaksa Edirne'de Açılsın'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili sözlerini değerlendirerek, "Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek açacaksa Edirne'de açsın" dedi.

CHP Lideri Özel, merhum Başbakan ve CHP 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefatının 19'uncu yıldönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene katıldı. Ecevit'in mezarına çelenk bırakan Özel, daha sonra partisinin önceki dönem Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kabrine karanfil bıraktı. Özel, edilen duaların ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Huzurunuza seçimleri kazanarak geleceğiz demiştik"

Merhum Genel Başkan Ecevit'e kabri başında verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyleyen CHP Lideri Özel, "Partimizin 3'üncü Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Rahmetli Bülent Ecevit'i mezarı başında andık. Kendisine mezarı başında da söz vermiştik. Siz 70'lerde partimizi, girdiği iki seçimden de birinci parti çıkarmıştınız. Biz de bir daha huzurunuzu seçimleri kazanarak geleceğiz demiştik. Geçen yıl ve bugün de geldiğimizde, partimizi girdiği ilk yerel seçimlerden, rahmetli Ecevit ve arkadaşları gibi birinci parti yapmanın huzuruyla geldik" dedi.

"İstanbul İl Başkanlığı binamızın komple yenilenmesi lazım"

İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına yönelik karara yapılan itirazın reddi ile ilgili soruya Özel, "Bazı odalar çok kötü durumda. Beş bin polise bu gece burada kalacaksınız denilince, normalde gündüz ve birkaç yüz kişinin kullanımı için hazırlanmış bir yerde beş bin kişi ihtiyaç görünce bazı odalar çok kötü durumda. Kırıldı, döküldü, komple yenilenmesi lazım birçok şeyin. Biz zaten orada tadilat yapacağız, boya yapacağız. Bir de ilaçlayacağız. Olmadık şeyler oldu. Dedik ki bu tedbir kararını kaldırsın öyle yapalım. Yoksa bizim binamız, genel merkezin binası. Veririm il başkanı oturur. Götürürüm başka bir şey yaparım, il başkanlığını başka bir adrese taşıdık zaten" ifadelerini kullandı.

"Baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım, o çiçek açacaksa Edirne'de açsın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili sözlerine yönelik soruyu cevaplandıran Özel, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım doğrusu bu. Burada zorluklar varsa birkaç gün, bir kaç hafta gecikmeler olacaksa, başvurular olacak, bir kararlar olacak veya bir şeyler gecikecekse gecikmeden olabilecek hepsi olmalıdır. Şöyle bakarım ben; bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek açacaksa Edirne'de açsın. O olmadan bu olmasın, hepsi birden olsun değil. Başlasın ve hepsine uygulansın yaklaşımındayım ben. Bugün Demirtaş'la ilgili iyi bir haber gelmesini ümit ederiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yöneltilen soruya Özel, "Çip mi takmış Aziz İhsan Aktaş'a da kaçtığını biliyor. Demek ki her ne yapıyorsa, görüntülü mü görüşüyorlar bütün gün Akın Gürlek'le kaçmadığını biliyor. Yurt dışına çıkış yasağı var mı, adli kontrol var mı, çıksa gitse kim ne diyecek de kaçmadı diyor. İş birliği içinde. Bakın öyle bir komik durum var ki Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında geçmişte teması olan kim varsa hangi suçlu varsa hangi itirafçı varsa avukatları arattırılıyor. 'Ne dediniz, ne biliyorlar' diye. Akşam göreceksin ne bildiklerini. Ne bildiğimi biliyorsun. Akşama kadar itiraf et. Etmezse söyleyeceğim" yanıtını verdi. - ANKARA