Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, "Seçmen, bundan sonraki seçimde en çok korktuğumuz şekilde sandığa küsme ihtimali mevcuttur ve buna karşı CHP'de bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yenilendiğini ve eskideki doğruların devam edeceğini ama yanlışlardan ders alınacağını ve tekrarlanmayacağını görmek istemektedir." dedi.

Partisinin Tokat İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, ziyaretinin amacının 4-5 Kasım'da yapılacak CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik olduğunu söyledi.

Kimsenin kurultayın bir kavga ortamında geçmesini beklememesini dile getiren Özel, CHP'yi babaevine benzetti.

CHP'nin evlatlarının babaevinde yönetime talip olabileceklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Kurultay bir kavga ortamında, bir gerilim ortamında, kurultayda başta Genel Başkanımızın incitileceği veya geçmişte kötü örneklerin yaşandığı gibi, CHP'nin böyle eleştirilerin hakaret sınırlarını aştığı, birtakım tartışmaların olduğu bir süreç olmasın. Biz bu partinin evladıyız. CHP'nin evlatları babaevinde yönetime talip olabilirler. 'Babaevinde ben daha iyisini yapacağım' diyebilirler ama babaevini yıkıp yakmazlar. Babaevine zarar vermezler. Çünkü kurultayın ertesi günü Genel Merkez hepimize lazım. 81 il 973 ilçedeki binalarımızın, insanlara kapılarını açıp, bu babaevine herkesi davet etmesi lazım."

Özel, amaçlarının CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmak olduğunu belirterek, "Biz CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya talibiz ve CHP'de yanımızda gördüğünüz genç, dinamik kadrolarımız, milletvekili arkadaşlarımız ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte biz bu partiyi geçmişte yönettiğimiz kurumlar ve geçmişte yaptığımız görevlerdeki başarılarımızın bir devamı olarak Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu ve Türkiye'de herkesin özlediği iktidarı sağlayacak bir parti noktasına çok kısa süre içinde getirmek durumundayız." diye konuştu.

Seçmende bir umutsuzluk olduğunun doğru olduğunu dile getiren Özel, "Seçmenin bundan sonraki seçimde en çok korktuğumuz şekilde sandığa küsme ihtimali mevcuttur. ve buna karşı CHP'de bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yenilendiğini ve eskideki doğruların devam edeceğini ama yanlışlardan ders alacağını ve tekrarlanmayacağını görmek istemektedir. Biz bu seçmene bu heyecanı vermek için yola düşmüş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Özel, parti örgütlerinin maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldığı dönemler olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz örgütün madden ve manen yalnız bırakıldığı dönemleri hep birlikte yaşadık. Bu konuyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Örgütlerimizin ilçelerde ve illerde, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe düzeyinde hem maddi yönden çok yalnız bırakıldıkları hem de zaman zaman manen yalnız bırakıldıkları, kendilerini değersiz hissettikleri, illerindeki siyasette varlıklarının görmezden gelindiği süreçler yaşandı. Bu süreçlerin tekrar etmeyeceği ve örgütün odak olacağı, siyasette il başkanının özneleştirileceği, ilçe başkalarının özneleştirileceği bir süreci hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte tekrarlamak istiyoruz."