Özgür Özel Almanya'da Berlin Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti

Özgür Özel Almanya'da Berlin Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Berlin'de Türkiye'nin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret etti. Özel'in ayrıca Sosyal Demokrat Parti'nin kongresine katılması ve Martin Schulz ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi. Özel, temasları kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret etti. Özgür Özel'e CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özel'in Berlin'de Başbakan Friedrich Merz başbakanlığındaki hükümetin koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin kongresine katılması ve Friedrich Ebert Vakfı Başkanı Martin Schulz ile görüşmesi bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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