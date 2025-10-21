Özgür Özel: 47 Yıl Sonra Birinci Parti Olmayı Başardık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıldır birinci parti olamamıştık, iktidar yüzü görememiştik. Sabrettik, 'hata bizdedir, daha çok çalışmalıyız, bir şekilde başarmalıyız' dedik. 47 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardık." dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin 39. Olağan Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan Özel, Kastamonu'nun Cumhuriyet kenti olduğunu söyledi.

Son yerel seçimlere değinen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıldır birinci parti olamamıştık, iktidar yüzü görememiştik. Sabrettik, kusuru ne Kastamonu'da aradık ne de Türkiye'deki insanlarda aradık. 'Hata bizdedir, daha çok çalışmalıyız, bir şekilde başarmalıyız' dedik. 47 yıl sabrettik ve son seçimlerde doğru adaylarla, genç adaylarla, kadınlara alan açarak, belediye meclislerinde gençlik ve kadın kotalarını tam uygulayarak, gençlerle, kadın erkek eşitliğiyle ve bilimsel yöntemlerle saptanmış adaylarla Türkiye'nin karşısına çıktık. 47 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardık. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı Adalet ve Kalkınma Partisi 47 ay gösterseydi, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlayacaktı. Bırakın 47 ay, 47 gün bile göstermediler, sabretmediler." diye konuştu.

Milletin hizmet beklediğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kimseyle kavga etmedik, kimseye kötü söz söylemedik. Tam 1 yıl boyunca ne Sayın Erdoğan bana dava açtı çünkü dava açacağı bir şey söylemedim ne de biz onlara bir dava açtık. Öyle bir süreçte başladık biz çalışmaya, millet takdir etmeye başladı. Sonra anketler yapıldı. Yüzde 52 oyla seçilen Kastamonu Belediye Başkanının memnuniyeti yüzde 64 çıktı. Türkiye'de her bir belediye başkanımızın ortalama oyları yüzde 38 iken kendilerinden memnuniyet, beklenti yüzde 49 iken, başkanlarımız yüzde 59 oranına çıktı. Bütün yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet Halk Partililerin nasırına basmaya başladılar. 1 yıldır yapmadıkları zulüm, etmedikleri haksızlık kalmadı. Yargı kolları başkanı, eylül ayının başında dediği iddianame, ekim ayının sonunda çıktı. Dünkü iddianameyi (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianame) gördük ki 570 sayfa iddianame beklediğimiz gibi tel tel dökülüyor. İçinde kanıt değil, içeri alınıp konmuş, 'şuna imza atarsan çıkartırım' diyerek itirafçı adı altında iftiracı yapılmışların ifadeleri dışında hiçbir şey yok. Kanıt yok, ispat yok, 'rüşvet' diyor, veren yok, alan yok. Sadece oraya attırılmış yalanlar, gizli tanık diye x, y, z, q9, bilmem ne diye numara verdiği kendi gizli tanıklarının iftiraları var. İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz, sabrımız tükendi artık, sabırla bekliyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel, "O iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz, ben bu lafı söyleyince AK Parti'nin Sözcüsü Ömer Çelik, o kadar atik bir arkadaş ki hemen cevap vermiş. Ben bunu bugün demiyorum, 3 aydır söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye nadir toprak elementlerini kendi çıkartmalı, kendi işlemeli"

Demokrasiye bağlılıklarının tam olduğunu dile getiren Özel, "Buradan açıkça söylüyoruz, biz ne demokrasi dışı bir yerlerden medet umarız ne Amerika'ya gider Trump'tan medet umarız, sadece ve sadece milletimize güveniriz." dedi.

"Türkiye nadir toprak elementlerini sadece ve sadece kendi çıkartmalı, kendi işlemeli." diyen Özel, "Bunların yabancı ülkelere ihracı yasak olmalı." ifadesini kullandı.

Gül bahçesi vadetmediğini belirten Özel, "Hiçbirinize hemen önümüzde güzel günler vadetmiyorum, kolay yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vadetmiyorum. Ben size 100 yıl önce olduğu gibi şartlar ne kadar zor olursa olsun, rakip ne kadar zalim olursa olsun, karşımızdaki işbirliği ne kadar güçlü, ne kadar gözü dönmüş, ne kadar dışarı bağlı olursa olsun, ben size cesaretle mücadele vadediyorum. Dikenlerin üzerine basa basa yürüyeceğimiz bir yol ama teslim olmadan, ezilmeden. Ezilsen de teslim olmamayı, yenilmemeyi vadediyorum." diye konuştu.