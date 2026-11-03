Özel, Yeni Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultay'ına ilişkin, "5 Kasım günü mesai bitimine kadar il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında kayıt olan herkes 8 Kasım günü sandık başına gelebilir ve Yeni Parti'nin genel başkanını bizzat belirleyebilir." dedi.

Özel, Yeni Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının başında, geçen hafta gerçekleştirdikleri programları anımsattı.

İstanbul'daki metro yatırımlarına değinen Özel, dünyada yer altında 10 metro hattının inşaatının birden ilerleyebildiği başka bir şehir bulunmadığını dile getirdi. Özel, söz konusu yatırımlarda emeği geçenleri kutlayarak, "Gün gelecek nasıl İstanbul'da 'yapılamaz' denilenleri yaptıysak, bütün imkansızlıkları aştıysak, liyakatli kadrolarla çalıştıysak ve ekonomiyi bahane edip hizmet edemeyen AK Parti'nin yerelde ve genelde iktidarına inat bütün engellemelere rağmen, imkanları bulup, yaratıp, dünyadan krediler alıp, bu işleri nasıl başardıysak, Türkiye'de de 'yapılamaz' denilenleri yapacak, hayallerin ötesine geçecek, bu milletin yüzünü yine biz güldüreceğiz." diye konuştu.

Yeni Parti'yi zaruretten ve iktidar olmak için kurduklarını anlatan Özel, partide sözü, kararı ve yetkiyi üyelere vereceklerine dair söylemlerini hatırlattı.

Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultay takvimi kapsamında 8 Kasım'da gerçekleştirilecek ön seçime değinerek, şunları paylaştı:

"Bu pazar 81 ilde, 900'den fazla ilçede, 800 bin üyeyle Yeni Parti'nin genel başkanını seçiyoruz. Yeni Parti, kendi evinde yapmadığını Türkiye'ye önermez, tutmayacağı sözü vermez. Bir yerde meydan okuyorsa o sözünü yemez, o lafından dönmez. 5 Kasım günü mesai bitimine kadar il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında kayıt olan herkes 8 Kasım günü sandık başına gelebilir ve Yeni Parti'nin genel başkanını bizzat belirleyebilir. Tüm vatandaşlarımızı, bizim için de çok önemli, Türkiye için de geri dönülemez, parti içi, Türkiye demokrasisi açısından bu önemli adıma sahip çıkmaya ve bu süreçte bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz."

Türkiye'nin neresine gidilse ayrı bir feryadın duyulduğunu anlatan Özel, hükümetin tarım politikalarına dair eleştirilerde bulundu, bu konuda büyük bir plansızlık bulunduğunu savundu. Özel, Türkiye'de nüfus artarken çiftçi sayısının düştüğüne, yaş ortalamasının da arttığına dikkati çekti.

Vatandaşın geçim derdi çektiğini söyleyen Özel, en zor durumdakilerin ise emekliler olduğunu kaydetti.

Özgür Özel, emekli maaşlarında yapılması planlanan düzenlemeye de değinerek, "Nereden çıktı da şimdi Erdoğan diyor ki 'emeklilere yılbaşına doğru bir iyileştirme yapacağız'. Vallahi yapacak mı, öyle dişe dokunur, sorunu çözecek bir şey olduğunu sanmıyorum, keşke yapsa. Gel 'bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de iki elle birlikte oy vereceğiz, buraya da çıkıp 'şimdilik oldu bu iş deyip' teşekkür edeceğim." ifadesini kullandı.

"Millet hakkını yiyenin hakkını sandıkta verecektir"

Konuşmasında, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu, vatandaşların bundan mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Esas bu işi kurgulayanlar sağında, solunda dolaşırken, esas o içeriye konulanlar 'konuşmasın' diye onlara her gün avukatlar yollanırken, bu işin kurucuları en yakınında otururken, uzaktan üç beş bürokratla bu işten kurtulamazsın. Millet, her şeyin farkındadır, bu millet hakkını yiyenin hakkını sandıkta verecektir inşallah."

Mağdurlar arasında ameliyat parasını, çocuğunun okul taksitini ve kirasını fonlara yatıranların bulunduğunu anlatan Özel, mağdurların dernekleşmesini desteklediklerini belirtti.

Borsa İstanbul'da yaşanan değer kayıplarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, 623 şirketin toplam piyasa değerindeki kaybın 174 milyar dolara ulaştığını, Merkez Bankasının rezervlerinde ise 21 milyar dolarlık azalma yaşandığını iddia etti.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenlerinde "KAAN" motifli kravat taktığını hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün KAAN motifli bir kravat takıyor. Hep beraber haydi bakalım 'KAAN'lı kravat taktı'. O KAAN ki 1973'te kurulan TUSAŞ'ımızın mühendislerinin yaptığı, 86 milyonun uçağıdır. Hepimiz gurur duyuyoruz. Projenin başarıyla sona gelmesi için ümit ediyoruz, gayret ediyoruz, uluslararası temaslarda hep söylüyoruz. Biz, bu milletin İHA'sıyla da SİHA'sıyla da gurur duyarız."

(Sürecek)

Kaynak: AA