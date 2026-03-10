Özel, Silivri'de yapılan CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Meclis Grup toplantılarını bir cezaevinin yanında yaptıklarını belirtti.

Özel, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanından il başkanları, yöneticiler, üyeler, İstanbul il ve ilçe örgütleri, belediye başkanlarıyla parti tarihinde ilk kez bir cezaevinin hemen yanında grup toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyanın ve bölgenin kritik bir eşikten geçtiği günlerin yaşandığını ifade eden Özel, "Böyle bir ortamda ülkemiz dış tehditlerle karşı karşıyayken, devletiyle milletiyle kenetlenerek en güçlü halde olması gereken bir dönemden geçerken, ne yazık ki bu sorumluluktan uzak olan, dünyada yaşanan kriz dönemini kendi siyasi menfaati için fırsata çevirmeye çalışan, kendi siyasi tükenmişliğine engel olmak için buradan bir fırsat çıkarmaya çalışan bir yönetim anlayışıyla, bir iktidarla, iktidarın kişiselleştirilmiş ve bir kişinin varlığını memleketin tüm çıkarlarına feda edebilecek anlayışıyla karşı karşıyayız. O yüzden Cumhuriyet tarihinde ilk kez Meclis Grup toplantımızı bir cezaevinin hemen yanı başında yapmak durumundayız." diye konuştu.

Özel, Türk siyasi tarihine haksız tutuklamalarla, hukuksuz yargılamalarla geçen ve kumpas davalarıyla sembolleşen "Silivri Cezaevi"ne 700-800 metre uzaklıkta kurulan Silivri Dayanışma Merkezi'nde bulunduklarını belirterek, "Şu anda tarihimizin en büyük siyasi davalarından birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ikinci gün görülen duruşmanın arasında burada hep birlikteyiz. Bugün burada hiç şüphe yok ki tarih tekerrür etmektedir. Türkiye, bu cezaevini Ergenekon, Balyoz ve nice kumpas davalarıyla tanımıştı." ifadelerini kullandı.

Buraya, haklılıklarını savunmak ve iktidar yürüyüşlerini sekteye uğratabileceklerini düşünenlere karşı mücadelede olduklarıyla ilgili kararlılıklarını vurgulamaya geldiklerini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu kararlılık bugün içeride de vurgulanmıştır, burada da vurgulanacaktır. Yarın örgütümüz tarafından 81 ilde, 973 ilçede sokak sokak, hane hane tüm vatandaşlara hissettirilecektir. Sadece bizi iktidar yürüyüşünden almaya çalışanların oyununa gelip, bu dava ile meşgul olup, onların istediği gibi iktidar yürüyüşünden vazgeçersek onlar kazanır. Yok, biz iktidar yürüyüşüyle meşgulüz. Sanki Türkiye'de bağımsız yargı varmış gibi arkadaşlarımızı bu vicdansızların, insafsızların eline bırakır, yalnız bırakırsak da onlar kazanır. Peki nasıl yapacağız? Hiçbir imkan yokken, hastalıklar almış yürümüşken, bir tek çivi yokken, atacak bir tek kurşun yokken, yedi düvele karşı kuşatmayı nasıl kırdıysak, işgali nasıl yendiysek, vatanı nasıl kurtardıysak, Cumhuriyet'i nasıl kurduysak onu da yapacağız, bunu da başaracağız. İşte arkadaşlar bu parti milletvekilleriyle, parti meclisi üyeleriyle, en yeni kaydolmuş üyesiyle, ilçe ve il başkanlarıyla, genel başkanıyla, cumhurbaşkanı adayıyla ne mücadeleden ne bu saldırgan, haksız, hukuksuz mücadeleye direnmekten ne de iktidara yürümekten vazgeçmeyecek. Kimse bizi alıkoyamayacak."

"Bu mahkeme nasıl yürüyecektir hep beraber göreceğiz"

CHP Genel Başkanı Özel, davanın dün başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mahkeme nasıl yürüyecektir, savcı ne isteyecektir, hakim ne verecektir hep beraber göreceğiz. Ama merak etmediğim, emin olduğum, namusumla kefil olduğum bir şey var ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız bu milletin vicdanında beraat edecektir. Siyasi kumpaslar Ergenekon'la, Balyoz'la, askeri casuslukla, bir dizi kumpas davasıyla sınırlı değildi. Halkın seçtiği Başbakan Adnan Menderes'i de darbeciler yargıladı bu ülkede, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Bülent Ecevit de Süleyman Demirel de Necmettin Erbakan da Alparslan Türkeş de yargılandı. Kendini milletin üstünde görenler onları sanık yaptılar. Ama sonunda yine milletin yanında duranlar kazandılar."

Kumpasların bozulduğunu, darbelerin püskürtüldüğünü dile getiren Özel, "O gün yargılananlar ülkeye başbakan oldular, cumhurbaşkanı oldular. İşte bugün aynı sandalyede oturan isim Ekrem İmamoğlu'dur. Eğer idam cezası olsa idam edecek kadar cezanın yüz katını Ekrem İmamoğlu'na istemektedirler. Buradan söylüyorum. Büyük bir özgüvenle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak, bu ülkeye cumhurbaşkanı olacaktır. O gün yayınlarsınız." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'e kadar yaşanan sürece değinen Özel, önce 30 Ekim 2024'te Ahmet Özer'in gözaltına alındıktan sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını ve ilk provanın burada yapıldığını ifade etti.

Özel, soruşturma aşamasındaki gizli tanık beyanlarını eleştirerek, hakikatin anlaşılması için duruşmaların canlı yayınlanmasını istediklerini belirtti.

Davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine düşeceğinin önceden konuşulduğunu anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Dün üç kişi yargılamaya başlayacak. Düşünün, Türkiye siyasi tarihinin en zor üç davasından biridir, 100 yıllık tarihinin. En karmaşık iddianamesidir. Ne beklersin? Çok tecrübeli bir hakim, çok tecrübeli bir heyet. Eskiden bir kere birinci sınıf olmak için 10 yıl olacak filan. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine hakim olabilmek, ona başkan olabilmek için Anadolu'da destanlar yazacaksın. Her kararın onanacak. En iyi şekilde terfilerle başka şehre, büyükşehre, en son İstanbul'a en tepeye. Millet adına adalet dağıtmaya. Koydukları hakim, birinci sınıf olmak için avukatlık yaptığı sürenin üçte ikisi eklenerek 10 yılı geçip birinci sınıf oluyor. Hakimlikteki süresi değil."

Özel, 15,5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adaylığı için oy attığı, 25,5 milyon kişinin tutuksuz yargılansın diye imza attığı, İstanbullunun üç kez üst üste büyükşehir belediye başkanı seçtiği Ekrem İmamoğlu'na Mahkeme Başkanı'nın, "Sanık Ekrem, otur yerine", "Ben söz vermezsem konuşamazsın" dediğini aktardı.

Bugünkü açıklamasının benzerini dün de yaptığını hatırlatan Özel, "Dün içeride yaptığı bütün hataları söyledik. Bugün tamamını telafi ederek başlıyor. Bakın bu mahkemeye verdiğin hakimde böyle bırak soru işareti, soru işaretinin ucundaki noktadaki bir zerre mürekkep kadar eksiklik olmayacak ki diyeceğiz ki 'Adil yargılanıyoruz.'" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetine yönelik "hakaret" soruşturması

CHP Genel Başkanı Özel, dünkü açıklamasında kullandığı "Etkisiz, kifayetsiz, liyakatsiz" sözleri nedeniyle kendisi hakkında "hakaret" suçundan soruşturma açıldığını belirterek, "ispat hakkı" kapsamında suçlanan kişiye sözlerini ispat etmesi durumunda ceza verilemeyeceğini dile getirdi.

Kendisinin de sözlerini ispatlayabileceğini vurgulayan Özel, "Hodri meydan. Sen karşıma, sen benim cumhurbaşkanı adayımın, kardeşimin, kardeşlerimin geleceğine karar vermek üzere 1 yıl 8 aylık hakimleri koyup, kurayla da o mahkemeye düşürüp, haysiyet cellatlığı yapacaksın, ben de çıkacağım dışarıda 'Mahkemeyi takip ettik, adaletin yerini bulması bekliyorum.' diyeceğim, öyle mi?" açıklamasını yaptı.

Özel, "İddianamelerine güvenmiyorlar. Doğru yargılama olsa kimseyi hapiste tutamayacaklarını biliyorlar. O yüzden kedilerince gerilimi artırmaya, çirkin tartışmalar çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden burada olağanüstü hal tedbirleri aldılar. Biz bunlara karşı elbette dimdik ayakta olacağız. Ama müteyakkız, dikkatli olacağız. Sakinliğimizi koruyacağız. Provokasyona gelmeyeceğiz. Millet bakıyor karşıdan, jandarmanın eri var. Bir de orada bizden biri var. Millet bilir ki bizde jandarma eri de milletin evladıdır. İçerideki infaz koruma memuru da milletin evladıdır." diye konuştu.