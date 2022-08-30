Özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

Özel sektör öğretmenleri Ankara'da bir araya gelerek maaş ve sözleşme dayatmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak istedi. Polis izin vermeyince 9 öğretmen gözaltına alındı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" diyerek duruma tepki gösterirken, Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak ve 6'lı masaya kendini ispat etmek için her yolu denediğini söyledi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara'da toplantı yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenler, TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı'nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZALTILARA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alındığı bir ana ait bir video paylaşarak olaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'na yanıt ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak ve 6'lı masaya kendini ispat etmek için her yolu denediğini söyledi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım;

1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,

2-HDPKK'ya sevgin,

3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,

4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.

"POLİSLE ÖĞRETMENİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE UTANMIYORSUN"

Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

"KENDİ HIRSIN İÇİN YAPTIĞIN SORUMSUZLUKLARDAN VAZGEÇ"

Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."