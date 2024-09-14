Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Erdoğan ile arasındaki özür dileme polemeğine ilişkin son kez konuştuğunu ifade etti. Erken seçim çağrısını yineleyen ve Kasım 2025'e işaret eden Özel, Hulusi Akar'ın açtığı 100 bin liralık tazminat davası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Özel, şunları söyledi:

"SONUNUZ GELDİ DEMEKTİR"

- Erdoğan eski kavgalara geri dönmek istiyor. Milletin mesajı net: 'Derdime çare olun diyor.' Benim özür dileyecek bir kelimem yok. Yok efendim Dilruba yanına oturdu. AKP'lileri üzdüyse o gençtir, ben onun adına özür diledim. Şimdi de Erdoğan özür dilesin. Özür dilemek, normalleşme çağrısı yapmak, vatandaşın derdine eğilmek cesaret işi. Bunun maliyetini hesaplarsanız sonunuz geldi demektir.

"MISIROĞLU'NUN SÖZLERİ İÇİN ÖZÜR DİLESİN"

- Yanına oturtmayla olsaydı, Tayyip Bey de onun yanındakilerin, kendisinin CHP'lileri ve muhalefeti kırdığı ifadeler için özür dilesin. Hepsini geride bırakalım. "Atatürk'e zerre muhabbet besleyen adam ne ölüme ne dirime" dedi. Tayyip Bey dirisine gitti. Yatağının ucuna oturdu. elini tuttu, gözüne baktı. Ölüsüne de beş bakan yolladı.

- Tayyip Bey Kadir Mısıroğlu'nun ifadeleri için özür dilesin bakalım. Yanına varmakla, oturmakla bu ifadelerin hepsi sahipleniliyorsa hadi bakalım Tayyip Bey. Ayasofya'ya atadıkları imam İsmet Paşa'ya 'iblis', CHP'lilere 'kafir' dedi, Atatürk'e dolaylı yoldan döndü "Bunların hepsi kafir" dedi. Ne diyeceğiz bunlara.

"VERA'DAN ÖZRÜ DİLENMELİ"

- Birkaç meczup hala cami cami gezi bütün CHP'lilere sövüyor. Kadınların namusuna dil uzatıyor. Hadi onlar için özür dileyin. Bu ülke yüksek tansiyon istemiyor. İktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor. Artık bu kavgadan vatandaş illallah dedi. Tayyip Bey size verilen bu akıl yanlış. Yok efendim Gezi... Oradan bir kutuplaşma çıkaracak. Gezi'den özür dilenecekse Vera'dan dilenmeli. Bu konuda daha Erdoğan'a bir kelime daha yanıt vermeyeceğim.

- 2025 Kasım son tarihtir. Tayyip Bey gelsin vatandaşı rahatlatsın. En büyük hakem kararı versin, kavga-hakaret-küfür etmeden. Biz yeterince küfür-hakaret duyduk.

AKAR'A YANIT: KABADAYILIK TASLAMASIN

- (Hulusi Akar'ın kendisine açtığı 100 bin liralık dava) Şaşırmadım. Meclis'te de yüzüne söyledim, o gün de iki dava açmıştı. Ceza davası yürümedi. Tazminat davası o gün 500 bin liraydı, biz kazandık. Akar'ın arkadaşlarının bedduasını aldığını sözlerine arkasında bir kişi bulamadı. Bana 224 emekli general, amiral ve kıdemli albay senin lehine tanıklık edeceğiz diye dilekçe verdiler, mahkeme orada bitti.

- Akar bugün zevahiri kurtarmasın. Gerçekten güveniyorsa bugünkü parayla 2.5 milyonluk dava açsın çıkalım hesaplaşalım. Benim arkamda onu tanıyan 224 silah arkadaşı var. Arkadaşlarının deyimiyle o devir geçti. 'Su uyur Hulusi akar...' Artık o devir geçti. Artık akamıyorsun. Kimse partisine, bulunduğu makama güvenip kabadayılık taslamaya çalışmasın, herkes kimin ne olduğunu biliyor.