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Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

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Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla 1 Mart'ta İstanbul'a götürüldüğü, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiği ve bu sırada MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte "Kendini feshetme" çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÖZEL İZİNLE EŞİNE REFAKAT ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen bu görüşmeye ilişkin detayları gazeteci Yıldıray Oğur paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldüğünü ifade eden Oğur, Bahçeli'yle bu sırada telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etmiş

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin, öncelikle Başak Demirtaş için geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ardından başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi. Demirtaş'ın da Bahçeli'ye yürütülen süreçten çok umutlu olduğunu ve bu sürece destek vermeye devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etmiş

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPABİLİR

Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatından sonra Edirne'ye dönerken, bu görüşme ile ilgili bugün Adalet Bakanlığı'ndan açıklama yapılabileceği belirtildi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş, Öcalan'ın PKK terör örgütüne yönelik çağrısıyla ilgili "Tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadesini kullanarak sürece destek verdi.

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıxzfhgp4srn:

bizim şehtilerimizin çocukları veya eşi rahatsızlanınca ziyeretine gelemeyecek ama bunlar elini kolunu sallayarak iki gün sonra gezebilecek yazıklar olsun bu millet koltuk ugruna verdiginiz tavizleri unutmayacak inşallah eger bütün bu yaşananlardan sonra sizi yine başa getirirlerse onlarada yazıklar olsun

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Zülüm ile abad olunmaz. Tutsak başkan bugünlerde geçecek ve bugünün firavunları önünde diz çökeceği günleri'de göreceğiz

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Vay be! Nasıldı o şarkı? Nereden nereye nereden nereye geldi Türkiye? Öyle miydi?

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

son 3 aydır duyduğum okuduğum şeyleri rüyamda görsem kimseye anlatmazdım aşırı saçma diye. Atatürk’ü gerektiği hatırlatmayıp insanları çaresiz Bırakan CHP, sana diyecek sözüm yok ! keşke muhalefeti muhalefet gibi yapabilseydin, nelere sebep oldun

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Haber YorumlarıSorun Suz:

kime güveneceğiz

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Haber YorumlarıErdem Sen:

kimlerrrr kimleyle

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Sırf bu Kemalcilere inat artık bu adamın çıkmasını istiyorum

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

adamı da salın artık

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Çok iyi oluyor bu millete.Reis Reis derseniz hep,böyle sütü dökmüş kediye dönersiniz.Bu daha iyi günleriniz.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarımuttalipcakmak:

Bu işler eğer ki birilerine yaramayacaksa kesinlikle sonuç çözüm süreci gibi olur. Her şey bir şey için.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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