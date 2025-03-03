Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte "Kendini feshetme" çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÖZEL İZİNLE EŞİNE REFAKAT ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen bu görüşmeye ilişkin detayları gazeteci Yıldıray Oğur paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldüğünü ifade eden Oğur, Bahçeli'yle bu sırada telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin, öncelikle Başak Demirtaş için geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ardından başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi. Demirtaş'ın da Bahçeli'ye yürütülen süreçten çok umutlu olduğunu ve bu sürece destek vermeye devam edeceğini söylediği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPABİLİR

Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatından sonra Edirne'ye dönerken, bu görüşme ile ilgili bugün Adalet Bakanlığı'ndan açıklama yapılabileceği belirtildi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş, Öcalan'ın PKK terör örgütüne yönelik çağrısıyla ilgili "Tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadesini kullanarak sürece destek verdi.