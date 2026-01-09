Haberler

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce "Bizimle 5 dakika görüşmedi" diyerek sitem ettiği Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa dikkat çeken bir ziyarete imza attı. Costa, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı ziyaret etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.

ŞAM'A KRİTİK ZİYARET

Costa ve Leyen, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye'nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar, Avrupa'daki Suriyeli mültecilere ilişkin konular ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek, AB ile dengeli ve yapıcı bir ortaklığın inşasını destekleyecek bir siyasi diyaloğun genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

ÖZEL "BİZİMLE 5 DAKİKA GÖRÜŞMEDİ" DEMİŞTİ

Şam'da Şara ile görüşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce "Bizimle 5 dakika görüşmedi" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti

Eşine trafiğin ortasında dehşeti yaşattı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor