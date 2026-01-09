Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.

ŞAM'A KRİTİK ZİYARET

Costa ve Leyen, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye'nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar, Avrupa'daki Suriyeli mültecilere ilişkin konular ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek, AB ile dengeli ve yapıcı bir ortaklığın inşasını destekleyecek bir siyasi diyaloğun genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

ÖZEL "BİZİMLE 5 DAKİKA GÖRÜŞMEDİ" DEMİŞTİ

Şam'da Şara ile görüşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce "Bizimle 5 dakika görüşmedi" demişti.