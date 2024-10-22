Üye Girişi
Haberler

Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yanıt verdi. Özel "Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son yılların en dikkat çeken çağrılarından birinde bulunarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN GRUP TOPLANTISINDA BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAPALI KAPILAR ALTINDA MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Özel "Kapalı kapılar altında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp sözler veriliyor. Bahçeli'nin kendi iradesiyle 'Tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın' diyen bir dille karşı karşıyayız.

"TERÖRÜN BİTMESİNE BİZ TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Sayın Bahçeli ve siyaseti 'U' dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?

Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

"NE YAPILACAKSA TBMM'DE YAPILMALIDIR"

Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak.

"BU ÇAĞRININ ARKA PLANI KÖTÜ KOKUYOR"

Bu iş çözülecekse meclisteki tüm partilerin olduğu masada konuşulur. STK'ları, şehit ailelerini dinlemeden gazi vatandaşları ikna etmeden konuşmak yanlış. İşine geldiği gibi çağrı yapmak sadece Türkiye'nin sorununu değil Recep Tayyip Erdoğan'ın işini çözmek gibi kokuyor. Kötü kokuyor.

"EL YÜKSELTİYORUM DEVLET BEY, KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM"

Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım.

"DEMOKRASİ, KARDEŞLİK TEKLİF EDİYORUM"

Gelin her Kürt'ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar Rizeli Erdoğan kadar Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Laz kadar eşit hissettiği öteki hissetmediği, demokratik siyaset kanallarının hepsinin açık tutulduğu, kimsenin içerilerde tutulmadığı, öğrencilerin akademisyenlerin haklarının yenmediği, tüm demokratik haklarının dünya standartlarında kullanıldığı ülke yapalım. Demokrasi, kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada, aklı da ruhu da TBMM'de.

Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Özgür Özel Politika Türkiye Güncel Sözler Terör MHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"
Elebaşı Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain

Teröristbaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain
Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda? Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? HSK müfettişi Mehmet Aslan neden bıçaklandı, öldü mü? Mehmet Aslan sağlık durumu Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli? 23 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.