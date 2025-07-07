Özel'den kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 4 ayrı suç iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

ÖZEL İLK KEZ KONUŞTU

Soruşturmanın Özel'in CHP MYK toplantısı sonrası yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldığı öğrenilirken CHP Genel Başkanı'ndan hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum geldi.

"SORUŞTURMAYI OLUMLU BULDUM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Özel, soruşturma konusunda dikkat çeken ifadeler kullanarak "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu buldum" dedi.

"CUMHURİYET BAŞSAVCISINI TEBRİK EDİYORUM"

Özel konuşmasının devamında ise " İstanbul, Antalya, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılarının yetkilerini tanımayıp, onlara mesleklerini öğretip, adeta onları paspas edip, kendisini 'ben ayrıcalıklıyım, ben beyefendi tarafından görevlendirildim' diyecek hadsizliğine bu kez fırsat vermedikleri için, Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tebrik ediyorum, doğru iş yapmış" diye konuştu.