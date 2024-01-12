CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay'da en iyi aday Lütfü Savaş

MANİSA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "Bütün anketlerin sonunda Hatay'da bizim gösterebileceğimiz en iyi aday noktasında Lütfi Savaş'ın ismi bir kez daha şekillendi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, "Hatay Büyükşehir Belediye başkanımız 10 yıldır Hatay'da görev yapan, Hatay'ın büyük teveccühünü kazanmış ve tüm siyasi partilerden destek alan bir arkadaşımız, bir büyüğümüz. 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandı. Ben felaketten 1 gün sonra Malatya'daydım. Bütün deprem bölgesini dolaştım. Neredeyse 40 gün boyunca en çok gittiğim yerlerden bir tanesi Hatay'dı. Hatay'da depremden sonra devlet yoktu, günlerce yoktu. Ardından belediyelerin hizmetleri tartışıldı. Hatay'da 3 belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, geri kalan bütün belediyeler AK Parti'de. İmarla ilgili meselelerde AK Parti'nin sorumluluğunu örtmek için sürekli büyükşehir belediye başkanımıza bir takım eleştiriler yöneltildi. Oysa o süreçte biliyorsunuz ki yerel belediyelerin sorumluluğu var. En büyük yıkımların olduğu yerlerde de yerel belediyeler var ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de ait. Büyükşehir belediyesinin bu konuda uygulamaya yönelik değil büyük planlarla ilgili geçmişte yapılan büyük planlarla ilgili yetki ve sorumlulukları var malum. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızı Hatay Belediyesi ile ilişkilendirdik. O günden bugüne halen daha Hatay'a devletin yapmadığını yapıyorlar ve gözle görülüyor. Ancak depremden sonra büyük öfke, büyük kırgınlık, devlete olan öfke ve kırgınlık ve yerel yönetimlere olan öfke ve kırgınlığın ne boyutta olacağı noktasında biz bu konuda bir ölçme, değerlendirme yapmadan adım atmayacağımızı söylemiştik. Çoğu yerde tek bir anketle aday belirliyoruz. Hatay'da tam 4 anket yaptık. 4 ankette memnuniyete baktık. İtiraz var mı, baktık. Başka isimlerle baktık ama bütün anketlerin sonunda Hatay'da bizim gösterebileceğimiz en iyi aday noktasında Lütfi Savaş'ın ismi bir kez daha şekillendi. Biz Lütfi Savaş'ın ismini bugüne kadar açıklamadıkça da 'Hatay'da biz bir an önce aday belli olsun, çalışmak istiyoruz' diye en son örgütümüzün il başkanının bütün ilçe başkanlarının imzalı bir başvurusu da merkeze geldi. Biz de 4 anket sonucunda adaylar arasında en iyi sonucu alabileceğini gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ı aday gösterdik. Burada benim taahhüdüm halkla inatlaşmamak noktasındadır ve anket de zaten Cumhuriyet Halk Partililere yapılmadı, bütün Hataylılara yapıldı. Bütün kırılımlarıyla bakıldığında, 'kırsalda nasıl bir destek alıyor, çeşitli coğrafyalarda nasıl bir destek alıyor?' diye Lütfi Savaş'ın bu noktadaki durumu anketten çıktı. Anketten belli oldu. Tabii kendisini eleştiride bulunanlar var. Atanmadığında da eleştiride bulunanlar vardı. Bir karar veriliyor ve o karar ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi için de Hatay için de en doğru karardır. Bundan sonraki süreçte süreci takip edeceğiz. Hatay'da sadece büyükşehir belediye başkanı değil, alttaki belediyelerin de adaylarının en doğru şekilde ve bir an önce belirlenmesi lazım. İlçe belediyelerinde de bütün hassasiyetleri gözeterek en doğru adayları belirlemeye gayret edeceğiz" dedi. - MANİSA