Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

Partisinin genel merkezinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir CHP'li belediye başkanını bizzat çağırıp AK Parti'ye transfer teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

"TERTEMİZ ADAMSIN BİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede "Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın? Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum" dediği öne sürülen belediye başkanının Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı olduğu iddia edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı

OYLARIN YÜZDE 40'INI ALMIŞTI

Ali Demir Çalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüreğir'de oyların yüzde 40.7'sini alarak belediye başkanı seçilmeyi başarmıştı. AK Parti'nin adayı Halil Nacar ise yüzde 38.2'de kalmıştı.