Özel'den "Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti" iddiası! Adı geçen bir isim var

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını, "Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar" diyerek AK Parti'ye çağırdığını öne sürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Erdoğan'ın çağırdığı belediye başkanının Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddia edildi.

Partisinin genel merkezinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir CHP'li belediye başkanını bizzat çağırıp AK Parti'ye transfer teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

"TERTEMİZ ADAMSIN BİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede "Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın? Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum" dediği öne sürülen belediye başkanının Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı olduğu iddia edildi.

Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim varYüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı

OYLARIN YÜZDE 40'INI ALMIŞTI

Ali Demir Çalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüreğir'de oyların yüzde 40.7'sini alarak belediye başkanı seçilmeyi başarmıştı. AK Parti'nin adayı Halil Nacar ise yüzde 38.2'de kalmıştı.

Özel'den
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

AKP bir temiz adam partisidir.Ana sütü gibi temiz. Ülkenin ekonomisini bozan yandaşlarını zengin eden halkına zulmeden CHP sizi kirletmeden AKP ye geçin eyyy temiz başkanlar ve milletvekilleri

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Haber YorumlarıQuantum:

Sandıktan umduğunu bulamayanlar başka partilerden transferlerle durumu kurtarmaya çalışıyo. Acizliğin bi başka göstergesi

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Soyguncularin rüsvetcilerin arasinda orada durman hata diye söylüyor Reisimiz anlayan anlar.Bu soyguncularin rüsvetcinin Basinda malum imansizoglu sözde ibb baskani var

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