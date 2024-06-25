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Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bugün tansiyonu yükseldiği için konuşmasını oturarak yapan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, "Erkan Bey'den sağlığı ile ilgili bilgi aldım, çok üzüldüm, kendisine geçmiş olsun diyorum. Konuşmada MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık" dedi.

31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği art arda 2 görüşme siyasi iklimi değiştirdi.

BAHÇELİ ÖZEL'İ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sert yorumlarına neden olan sürece bugün yaptığı sert açıklamalar da damga vurmuştu. Tansiyon problemi nedeniyle kürsüde oturarak konuşan MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"ÖZEL'E MHP İLE UĞRAŞMA GÖREVİ VERİLMİŞ"

CHP'nin kendi içinde istikrar bulamamış, denge kuramamış, siyasi aklı ve iradesi rehinden kurtulamamış hastalıklı bir bünye olduğunu ifade eden Bahçeli, bu bünyenin Türkiye'ye güvenle hizmet etmesinin imkansız olduğunu kaydetti. Bahçeli, CHP'ye mahsus bu hastalığı tedavi edecek bir çarenin bulunmayışının Türk siyaset ve demokrasi hayatı için ciddi bir kayıp olduğunu belirterek, şöyle devam etti; "Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi ve talimat listesinde bilhassa MHP ile uğraşma, nala vururken mıhı da çakma görevi önüne koyulmuştur. Çürük tahta üzerinde siyasi tiyatro sahnesi açan bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti, dava arkadaşlarımızı doğrudan hedef alma densizliği siyasi ahlakla zaten bağdaşmamaktadır.

Özel'den Bahçeli açıklaması: Geçmiş olsun diliyorum, konuşmamda MHP ile ilgili kısmı o yüzden atladık

"BİZİ TÜRKİYE İTTİFAKI'NA DAVET ETMESİ TAM BİR AKIL TUTULMASIDIR"

CHP'nin normalleşme maskeli sahtekar politik tasarımı esasen anormalliğin artan dozajlarla yedirilme sinsiliğinden başka bir şey değildir. Bizi, Türkiye ittifakı adıyla kurulduğu söylenen, dahası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız, Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını tahkim etmek niyetiyle olmadık metotları devreye sokuyor."

GRUP TOPLANTISININ ARDINDAN GAZETECİLERE KONUŞTU

Bahçeli'nin ardından partisinin grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt vermemesi dikkat çekti. Toplantının ardından gazetecilere özel bir açıklama yapan Özel, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel'den Bahçeli açıklaması: Geçmiş olsun diliyorum, konuşmamda MHP ile ilgili kısmı o yüzden atladık

"BAHÇELİ'YE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Özel, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmıştı, Erkan Bey'den sağlığı ile ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Konuşmada MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Tansiyon MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Turgay Sak:

Bahçeli acilen yaş itibariyle siyaseti bırakmalıdır.

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faruk merttürk:

Allah gerekeni yaptı zaten.

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İsmail oruç :

Sade bahçelimi?65 yaş üstü herkes bırakmalı,gençlerin önü açılmalı.

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SUNSET null:

ömür boyu biad olursa "Babamın partisi" diyen Tuğrul haklı çıkar.

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mardinli yiğit:

Gelen zamlardan sonra milletin de tansiyonu artıyor özgür bey, ortalama bir ev kirası 15 bin oldu, ve her şeyin fiyatı uçuyor, yeter artık yorulduk, mahvolduk !!

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