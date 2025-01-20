Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"86 MİLYON İNSANIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

İmamoğlu'nun sözleri şöyle; "İfadem o kadar net ki. Dedim ki 'öyle bir mücadele veriyoruz ki; biz evlatlarınızı da kurtarmak için mücadele edeceğiz'. Başsavcıya 'senin evlatlarını da bu tür muamelelerden kurtarmak için de mücadele ediyoruz' dedim. Ailesini bile bu meseleye alet etme paylaşımıdır bu soruşturma. İlginç bir durumdayız. Hem Allah'a hem 86 milyon insanın vicdanına havale ediyorum. Tahmin ediyorum ben sayın Cumhurbaşkanı için bizimle yatıp bizimle kalkıyor demiştim. Herhalde başsavcı da bizi düşünüyor. Bizimle ilgili mesleğini yürütüyor. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren 'ben nereden ne yakalarım' diye, ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkaran savcının Türkiye'yi hukuki açıdan tehdit ettiğini düşünüyorum.

CHP'nin, Türkiye'nin bütününde çalışacak olan bir gençlik başkanına 'İstanbul'dan ayrılma' diyorsun. Adaletle de uyuşmuyor. Bunlardan bahsederken ifadem çok net. Bu işi zorlayan akla defalarca 'Verdiğimiz mücadeleyle sizin evlatlarınızı da kurtaracağız' demiştim. Aynı ifadeleri şimdiki başsavcıya da o kadar net ifade ettim ama bunu bile ne yazık ki 'Her yol mübahtır' anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme için kullanmaya çalışıyor. Üzülerek gördüm."

ÖZEL: BU ŞİZOFRENİK BİR DURUM

İmamoğlu'ndan ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı; "Canlı yayında soruşturma açmak ne? Bütün dikkati bizde mi? Görevi İmamoğlu'nu ve İstanbul'u karıştıran bir savcı ile karşı karşıyayız. Bu şizofrenik bir durum. İmamoğlu'nun açıklamalarını duyan insanlar 'bunun rövanşı benim evladıma da gider' demez. Dinlemeyen duyan da sanacak ki Gürlek'in evladı tehdit edilmiş... Biz bu aklın insanı değiliz. Biz CHP olarak bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bu şartlar altında 2025'in seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Bize savaş ilan ettiler savcının yaptıklarını görüyorsunuz. Tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceğiz. Biz bu iktidarın defterini ortaya çıkarmak için her şeyi yapacağız.

"BİZ HAZIRIZ, ONLAR DA İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR OLSUNLAR"

Benim koltuğa oturduğum ilk gün söylediğim gibi, en şeffaf ve katılımcı şekilde Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine uygun şekilde en adil şekilde aday belirleyeceğiz. Bizim irademiz ve yol yürüyüşümüz kesin. Bunun için de el ele ve bir kişiyi bile arkada bırakmadan yürüyoruz. Biz hazırız. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar. Tüm yönleriyle ve çok güçlü bir sürecin içindeyiz kötülük ne kadar büyükse cesaretimiz ve kararlılığımız da o kadar büyüktür."

"ADAY İMAMOĞLU MU?"

Bugün yaptığı bir başka konuşmada iktidara seçim resti çekerek "Adayımız hazır" ifadelerini kullanan Özel'e ise bir muhabir tarafından "İmamoğlu'nun ismi aday olarak toplantılarda geçiyor mu?" diye sordu. Özel bu soruya "Ekrem İmamoğlu'nun adı her toplantıda her yönüyle geçiyor; bu kadar ağır bir saldırı varken isminin geçmesi de oldukça normal" yanıtını verdi.