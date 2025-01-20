Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İktidara seçim resti çekerek "Adayımız hazır" çıkışında bulunan CHP lideri Özel basın toplantısında bu ismin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olup olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. Özel "Ekrem İmamoğlu'nun adı her toplantıda her yönüyle geçiyor; bu kadar ağır bir saldırı varken isminin geçmesi de oldukça normal" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"86 MİLYON İNSANIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

İmamoğlu'nun sözleri şöyle; "İfadem o kadar net ki. Dedim ki 'öyle bir mücadele veriyoruz ki; biz evlatlarınızı da kurtarmak için mücadele edeceğiz'. Başsavcıya 'senin evlatlarını da bu tür muamelelerden kurtarmak için de mücadele ediyoruz' dedim. Ailesini bile bu meseleye alet etme paylaşımıdır bu soruşturma. İlginç bir durumdayız. Hem Allah'a hem 86 milyon insanın vicdanına havale ediyorum. Tahmin ediyorum ben sayın Cumhurbaşkanı için bizimle yatıp bizimle kalkıyor demiştim. Herhalde başsavcı da bizi düşünüyor. Bizimle ilgili mesleğini yürütüyor. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren 'ben nereden ne yakalarım' diye, ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkaran savcının Türkiye'yi hukuki açıdan tehdit ettiğini düşünüyorum.

CHP'nin, Türkiye'nin bütününde çalışacak olan bir gençlik başkanına 'İstanbul'dan ayrılma' diyorsun. Adaletle de uyuşmuyor. Bunlardan bahsederken ifadem çok net. Bu işi zorlayan akla defalarca 'Verdiğimiz mücadeleyle sizin evlatlarınızı da kurtaracağız' demiştim. Aynı ifadeleri şimdiki başsavcıya da o kadar net ifade ettim ama bunu bile ne yazık ki 'Her yol mübahtır' anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme için kullanmaya çalışıyor. Üzülerek gördüm."

ÖZEL: BU ŞİZOFRENİK BİR DURUM

İmamoğlu'ndan ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı; "Canlı yayında soruşturma açmak ne? Bütün dikkati bizde mi? Görevi İmamoğlu'nu ve İstanbul'u karıştıran bir savcı ile karşı karşıyayız. Bu şizofrenik bir durum. İmamoğlu'nun açıklamalarını duyan insanlar 'bunun rövanşı benim evladıma da gider' demez. Dinlemeyen duyan da sanacak ki Gürlek'in evladı tehdit edilmiş... Biz bu aklın insanı değiliz. Biz CHP olarak bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bu şartlar altında 2025'in seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Bize savaş ilan ettiler savcının yaptıklarını görüyorsunuz. Tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceğiz. Biz bu iktidarın defterini ortaya çıkarmak için her şeyi yapacağız.

"BİZ HAZIRIZ, ONLAR DA İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR OLSUNLAR"

Benim koltuğa oturduğum ilk gün söylediğim gibi, en şeffaf ve katılımcı şekilde Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine uygun şekilde en adil şekilde aday belirleyeceğiz. Bizim irademiz ve yol yürüyüşümüz kesin. Bunun için de el ele ve bir kişiyi bile arkada bırakmadan yürüyoruz. Biz hazırız. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar. Tüm yönleriyle ve çok güçlü bir sürecin içindeyiz kötülük ne kadar büyükse cesaretimiz ve kararlılığımız da o kadar büyüktür."

"ADAY İMAMOĞLU MU?"

Bugün yaptığı bir başka konuşmada iktidara seçim resti çekerek "Adayımız hazır" ifadelerini kullanan Özel'e ise bir muhabir tarafından "İmamoğlu'nun ismi aday olarak toplantılarda geçiyor mu?" diye sordu. Özel bu soruya "Ekrem İmamoğlu'nun adı her toplantıda her yönüyle geçiyor; bu kadar ağır bir saldırı varken isminin geçmesi de oldukça normal" yanıtını verdi.

Özel'den
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak
img

Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOrhan Oz:

Mansur başkan gerisi hikâye olur

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hani adayınız belliydi hayatınız kolpa

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar :

Aday seçimden sonra " İmam bayıldı"

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İbb belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Allah başımızdan eksik etsin inşaAllah.. : p

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İbb de HIRSIZ VAaaaaaaaaaaarrrr…

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bu CHP'nin kanında entrika var ya, Adı her yerde geçiyor diyor ama adayımız İmamoğlu diyemiyor, niye çünkü bu ondan korkuyor o da bundan korkuyor :))

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit TV:

özgürbey sen yine yanlış yoldasın imamoğlu aday olursa kaybeder bunu yaz bi kenara sonra ağlama

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz Olduk:

OOoooo hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanı yardımcıları

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Olsunda gorsun anyayı konyayı bu ısler konuşmakla olmuyor ıcrattı varmı yok ıstanbullda tas ustune tas koymadı akp nın mırasını yedı bıtırdı her şey dökülüyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sinan Bulduk: sen bilmez misin balık baştan kokar İstanbul'a gelene kadar:)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.